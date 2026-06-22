Novia de Jacob Forever le celebra el Día de los Padres: ¿y La Dura no?

Roxana Rivero se encargó de que nadie dudara quién está al lado de Jacob Forever: la novia del reguetonero cubano le dedicó un emotivo mensaje en Instagram Stories por el Día de los Padres, con foto grupal incluida junto a los tres hijos del cantante.

«Feliz Día de los Padres, mi amor. Te admiro por el gran corazón que tienes y por la forma tan especial en que cuidas, guías y amas a tus hijos. Que tengas un lindo día rodeado de amor paz y la felicidad que mereces. I love you», escribió Roxana desde su cuenta @roxanarivero_21, donde aparece Jacob con sus tres hijos.

Pero ahí no paró la cosa. Horas después, la joven agente inmobiliaria de 24 años radicada en el sur de Florida publicó una segunda historia más íntima junto al cantante, los dos en look veraniego en lo que parece una zona de piscina o jardín exterior. Roxy no dejó nada a la imaginación: este Día de los Padres fue suyo.

Desde el otro lado de la familia también llegó el amor. Laira Jacob, la hija mayor del cantante, compartió una selfie grupal al aire libre y le escribió a su papá: «Feliz día de los padres papaaaaaaaaaa gracias por siempre estar presente para nosotros en todo momento, y por hacernos tan felices a mis hermanos y a mi con todas tus locuras te amamosssssss». Jacob reposteó la historia en su propio perfil verificado y respondió emocionado: «Gracias mi amor te amo mucho, los amo mucho a los 3 que Dios me los bendiga siempre y nos mantenga siempre unidos hasta viejitos ».

Captura de Instagram

Y aquí viene la pregunta que todos se están haciendo: ¿dónde quedó La Dura?

Diliamne Jouve González y Jacob Forever confirmaron su separación en septiembre de 2025, tras más de 12 años juntos. Tienen una hija en común, Saisha, quien cumplió diez años en febrero de 2026. Pese a que ambos dijeron que seguirían siendo familia por el bien de la niña, La Dura no publicó ningún saludo visible al cantante en esta fecha tan señalada, y esa ausencia no pasó desapercibida entre los seguidores del intérprete de "Hasta que se seque el Malecón".

Mientras tanto, Roxana lleva meses consolidando su lugar junto a Jacob. El cantante confirmó el romance el 2 de abril de 2026 en el programa digital El Desorden de Marko con un escueto pero contundente «Estoy feliz». Semanas después, el 27 de abril, le dedicó palabras desde el escenario del Watsco Center en Miami: «I love you, my love», ante miles de fanáticos.

Este Día de los Padres dejó el cuadro bastante claro: Roxana celebra, La Dura guarda silencio, y Jacob Forever disfruta rodeado de sus hijos y de su nueva vida.