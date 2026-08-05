Brote de ciclosporosis se extiende a otros seis estados de EE.UU: ¿Qué se sabe?

El brote de ciclosporiasis que azota a Estados Unidos desde principios de mayo se ha extendido a seis nuevos estados, según una fuente anónima familiarizada con el asunto citada este miércoles por NBC News.

Los estados recién vinculados son Arkansas, Iowa, Missouri, Nebraska, New Hampshire y Carolina del Norte.

a los nueve ya confirmados: Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Michigan, Ohio, Oklahoma, Pensilvania y Virginia Occidental.

Al cierre del martes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reportaron más de 22,000 personas con ciclosporiasis confirmada o sospechada, y 517 hospitalizaciones en el brote multiestatal.

En días recientes, se registraron las dos primeras muertes vinculadas a este brote en la historia de Estados Unidos, ambas en Michigan, el estado más afectado con más de 11,000 casos.

Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan, «ambas personas tenían importantes afecciones de salud subyacentes que podrían haberse visto afectadas por la ciclosporiasis y la deshidratación».

Missouri registra un aumento inusual de contagios

Missouri se ha convertido en uno de los casos más llamativos: el Departamento de Salud estatal reportó 1,095 casos al domingo, casi el doble de los aproximadamente 595 registrados la semana anterior.

En condiciones normales, ese estado apenas contabiliza una docena de casos de ciclosporiasis al año.

Florida mantiene vigilancia por casos de ciclosporiasis

Aunque Florida no figura entre los estados incorporados en esta actualización de los CDC, el estado ha permanecido bajo vigilancia sanitaria desde julio por la presencia de casos de ciclosporiasis.

A mediados de ese mes, el Departamento de Salud de Florida había confirmado 50 contagios distribuidos en más de 20 condados, incluidos Miami-Dade y Broward, sin que entonces se hubiera identificado la fuente de la infección.

Desde entonces, la investigación federal permitió identificar como principal foco del brote nacional la lechuga iceberg rallada de Taylor Farms, distribuida en 27 estados.

No obstante, los investigadores continúan analizando si todos los casos registrados en el país pueden atribuirse a esa misma fuente.

La lechuga iceberg de Taylor Farms, principal foco de la investigación

La fuente principal del brote ha sido identificada como la lechuga iceberg rallada de Taylor Farms, procesada en Guanajuato, México, y distribuida en 27 estados entre finales de junio y mediados de julio.

La cadena Taco Bell fue uno de los primeros focos detectados, con cerca de 1,947 personas infectadas que declararon haber comido en sus restaurantes.

Taylor Farms realizó un retiro voluntario de toda su lechuga iceberg proveniente del centro de México.

Expertos creen que los nuevos casos corresponden a contagios anteriores

La expansión a seis estados adicionales no significa necesariamente que el brote siga propagándose de forma activa, advirtió el Dr. Stephen Ostroff, excomisionado interino de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

El experto explicó que muchos de esos casos probablemente corresponden a personas que se infectaron semanas atrás pero fueron diagnosticadas y reportadas recientemente, dado que el parásito tiene un período de incubación de hasta dos semanas.

«Con un período de incubación de hasta dos semanas, ya no debería haber personas que se enfermen recientemente por ese producto. Pero lleva tiempo que las personas busquen atención médica después del inicio, se hagan pruebas y sean diagnosticadas, reportadas a los departamentos de salud estatales y luego a los CDC», señaló Ostroff.

Las fechas de vencimiento del producto retirado expiraron el 3 de agosto, por lo que si se detectan casos de personas expuestas después de esa fecha, los investigadores deberán buscar una fuente distinta.

«Es posible que hayamos resuelto la pieza de la lechuga rallada de Taylor Farms, pero es poco probable que eso explique todo lo que estamos viendo», advirtió el especialista.

¿Qué es la ciclosporiasis y cuáles son sus síntomas?

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis, que se transmite al ingerir alimentos frescos o agua contaminados con heces humanas y no se contagia de persona a persona.

Sus síntomas -diarrea acuosa intensa, cólicos, náuseas y fatiga- aparecen entre dos y 14 días tras la exposición, y el parásito no se elimina con desinfectantes comunes.

Este brote es el mayor de ciclosporiasis registrado en la historia de Estados Unidos, superando ampliamente el anterior récord de 631 casos,

documentado en 2013. Los CDC anticiparon que el conteo de casos continuará aumentando a medida que lleguen los datos de los estados.