El aceite protagoniza una escalada incontrolable en Cuba y ya alcanza los 4 mil pesos el litro

Una habanera identificada como Ailaht Leyet encendió las redes sociales este domingo al relatar cómo su esposo recorrió varios puntos de La Habana sin encontrar aceite, hasta que una desconocida en la calle le indicó dónde había: el precio era de 4,000 pesos el litro, una cifra que generó cientos de reacciones de cubanos que confirman precios iguales o superiores en sus zonas.

«¿Adónde vamos a parar, caballero? Hoy me quedé sin aceite en la casa. Mi esposo salió a comprar y no encontraba en ningún lado. Se encontró una señora por la calle que llevaba uno en una jaba y le preguntó dónde había. Cuando llega al lugar, caballero, 4 mil pesos. ¿Esto qué cosa es?», escribió Leyet, acompañando el texto con una selfi sosteniendo una botella de aceite de girasol refinado marca YEYA.

La autora resumió la situación con una mezcla de resignación y humor negro: «Bueno, lo que toca ahora es ahorrarlo más que nunca. Me tengo que reír porque ¿qué vamos a hacer? Ya tú sabes, una tapita, y yo creo que es mucho».

En el hilo de comentarios, varios usuarios confirmaron que el precio ya superó ese umbral en sus localidades. Yulieski Marrero Yero y Regla González reportaron 5,000 pesos el litro en sus respectivas zonas, y Leyet respondió: «te creo porque ya podemos esperar cualquier cosa».

Miyaray Driggs Robert lo planteó en términos brutalmente concretos: «lo que gano de salario lo tengo que coger para el aceite, ¿y qué como, aceite? Porque no puedo comprar más nada. Hasta 5,000, esto no para».

Mongui Ramírez, uno de los comentaristas del hilo, señaló directamente al Estado: «Culpa del Estado, que no les pone tope a todas esas cosas». Y Leyet cerró con una frase que condensa el agotamiento colectivo: «Nos están volviendo locos poco a poco. Es estrés, ansiedad, depresión y todo lo que viene detrás».

La cronología de precios desde entonces es vertiginosa: en abril el litro rondaba 1,500 pesos; en junio llegó a 2,000; el 22 de julio alcanzó 2,500 pesos en La Habana; el 24 de julio subió de 2,000 a 3,000 en Sancti Spíritus en menos de 24 horas; el 1 de agosto Odelkis Nápoles denunció que ya no había freno; y este domingo el testimonio de Leyet sitúa el techo en 4,000 pesos, con reportes de 5,000 en algunas zonas.

La cifra no es exageración: el salario mínimo fijado en el sector presupuestado es de 3,210 pesos mensuales desde el 1 de julio de 2026 —equivalente a menos de cinco dólares al cambio informal— insuficiente para comprar un solo litro de aceite en el mercado informal.

La escalada tiene un detonante normativo preciso: la Resolución 150/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios, publicada el 20 de junio de 2026, que eliminó los topes de precios para aceites comestibles importados, derogando el límite previo de 990 pesos por litro.

Economistas calculan que una persona necesita unos 96,060 pesos mensuales para cubrir sus necesidades básicas, la mayor parte destinada a alimentos.