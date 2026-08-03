Humorista cubano se hace viral al denunciar el aumento del precio del aceite en Cuba

El humorista cubano Loky Kubah se convirtió en un fenómeno viral al retratar con humor negro algo que miles de cubanos viven a diario: el precio del aceite sube mientras el comprador intenta reunir dinero.

El sketch acumuló más de 1,4 millones de reproducciones. Muestra a un cliente que pregunta por el aceite en una mipyme y le dicen que cuesta 2,500 pesos. Sale a buscar el dinero y al regresar el precio ya es de 3,000. Cuando vuelve cinco minutos después, el vendedor le anuncia: «Ahora mismo subió a 3,500».

La reacción en los comentarios fue unánime. Los cubanos no lo vieron como un chiste, sino como un espejo de su realidad.

«Parece chistoso pero es la realidad, el abuso es demasiado», escribió una usuaria. Otra resumió la dinámica con precisión: «Ahora tiene un precio y cuando das la vuelta ya es otro».

Una tercera fue más irónica: «Y así sube hasta por horarios matutinos y vespertinos, incluso de acuerdo con tu porte y aspecto».

Algunos comentarios reflejan la magnitud del golpe al bolsillo. «Es una falta de respeto. Mi chequera es de 3,000. ¿Con qué compro lo demás?», preguntó una usuaria.

Otra reportó desde el barrio habanero de Alamar: «No hay y sacaron en una mipyme hoy de 3 litros a 9,500. Esto es de horror».

Un comentarista enumeró el costo de otros productos básicos: «aceite 3,000, carbón 2,500, arroz 750 la libra, pan 150, azúcar 450 la libra».

Alguien más lanzó la pregunta que nadie en el régimen responde: «¿Qué hace el Ministerio de Finanzas y Precios? Porque no resuelven esto».

El aceite en Cuba: un producto básico fuera del alcance

El aceite vegetal —principalmente de girasol y soya— es un ingrediente esencial en la cocina cubana, usado a diario para freír, sofreír y cocinar. Durante décadas se distribuyó de forma subsidiada con la libreta de abastecimiento, pero esa vía desapareció.

El ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López Díaz, lo admitió públicamente el 6 de junio de 2026: «En este año no hemos podido dar aceite», reconociendo además que tampoco se entregó pollo ni yogurt por la canasta normada.

La escalada de precios ha sido vertiginosa: en abril de 2026 el litro rondaba los 1,500 pesos; en junio estaba entre 1,800 y 2,000; en julio llegó a 2,500 pesos en La Habana y superó los 3,000 en varias provincias.

En Sancti Spíritus, el litro subió de 2,000 a 3,000 pesos en menos de 24 horas, un alza del 50%.

El detonante normativo fue la Resolución 150/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios, publicada el 20 de junio de 2026, que eliminó los topes de precios minoristas para aceites comestibles importados, derogando el límite previo de 990 pesos por litro.

El impacto sobre los salarios es devastador

En julio, el gobierno cubano estableció el salario mínimo en 3,210 pesos mensuales, lo que equivale a menos de 10 dólares al mes al tipo de cambio informal.

Un pomo de aceite puede costar entre el 78% y más del 100% de ese ingreso mensual. Estimaciones económicas calculan que una persona necesita unos 96,000 pesos al mes para cubrir sus necesidades básicas en Cuba, de los cuales más de 70,000 irían solo a alimentos.

La crisis del aceite tiene otra dimensión que puede resultar insólita. Ante la escasez de combustible, algunos conductores cubanos mezclan aceite de girasol con diésel para mover tractores y almendrones, lo que presiona aún más la oferta disponible para consumo humano.

«El aceite sube como el dólar y el euro cada día más», resumió una cubana en los comentarios del video. «¿Hasta cuándo va a ser esta carrera de los precios?», preguntó otra.