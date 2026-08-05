El boxeo busca impulsar a Cuba en Santo Domingo 2026

El equipo cubano de boxeo llegó a las semifinales de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe con 10 representantes —cinco hombres y cinco mujeres—, lo que convierte a la disciplina en una de las principales apuestas de la delegación para escalar posiciones en el medallero general de Santo Domingo 2026.

Según informó el medio deportivo estatal JIT desde la capital dominicana, cada escuadra perdió a un solo boxeador en el camino a los bronces, que garantizan presencia en el medallero. Las victorias del lunes completaron el cuadro semifinal con actuaciones de Danaybis de las Nieves (51 kg), Carisney García (54 kg), Keylor García (80 kg) y Yusnier Sorsano (80 kg).

Danaybis remontó un primer asalto adverso para imponerse 3-2 a la panameña Yuliett Hinestroza, campeona de los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025. «Cumplí con lo orientado en la esquina, que fue incrementar el trabajo e iniciar los ataques», declaró la boxeadora tras el combate, y añadió: «Contenta, eso sí, porque es un paso importante, que exigió mucho sacrificio, y agradecida a todos los que contribuyeron a hacer realidad este sueño».

Carisney no tuvo complicaciones y despachó 5-0 a la puertorriqueña Angelyris López. Keylor repitió victoria sobre el colombiano Diego Motoa con idéntico marcador, aunque reconoció que el rival lo complicó en tramos: «Me enredó por momentos, cuando no supe frenarlo, pero gracias a las orientaciones de los entrenadores y al apoyo de mis compañeros salió el resultado». Sorsano, por su parte, necesitó llegar al último asalto igualado para finalmente ganar 4-1 al panameño Eduardo Beckford.

La nota amarga de la jornada la puso Saidel Horta, subcampeón mundial de Taskent 2023 en los 60 kg. El cubano subió al ring con una herida previa cerca del ojo derecho, no logró neutralizar la presión del venezolano Wilson Solórzano y sufrió una segunda cortadura en la frente. El médico detuvo el combate en el segundo asalto y los jueces ratificaron la derrota por decisión unánime 5-0, dejando a Horta fuera del torneo sin medalla.

Este miércoles Cuba pone en juego seis combates semifinales. En la rama femenina, Magda Massó (57 kg) enfrenta a la venezolana Omailyn Alcalá, Dayira Mesa (70 kg) se mide a la venezolana Génesis Palma y Yoana Rodríguez (75 kg) choca con la mexicana Lorien Alonso. En la masculina, Alejandro Claro (52 kg) pelea ante el barbadense Jabali Breedi, Keylor García (80 kg) se enfrenta al dominicano Noel Pacheco y Julio César La Cruz (90 kg) disputa su semifinal ante el venezolano Alfonso Blanco.

La Cruz, abanderado de Cuba junto a Leyanis Pérez en estos Juegos y doble campeón olímpico, llega como el gran favorito del equipo masculino. El peso semipesado ganó el oro en Veracruz 2014, Barranquilla 2018 y San Salvador 2023, y en Santo Domingo persigue su cuarto título regional consecutivo.

El boxeo cubano llegó a estos Juegos con 13 plazas clasificadas en el torneo de Guadalajara, aunque la preparación quedó marcada por la baja del campeón olímpico de París 2024 Erislandy Álvarez, quien debió operarse de una hernia inguinal y un quiste en la espalda sin que hubiera sustituto disponible.

Cuba marcha tercera en el medallero general de los Juegos al cierre de la décima jornada, con 31 oros, 26 platas y 35 bronces, detrás de México y Colombia. Los resultados del boxeo este miércoles serán determinantes para que la delegación cubana consolide o mejore esa posición antes del cierre de los Juegos el 8 de agosto.