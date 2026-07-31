EE.UU. aumentó un 13,2 % sus exportaciones de alimentos a Cuba en mayo gracias al sector privado

Las exportaciones de alimentos y productos agrícolas de Estados Unidos hacia Cuba crecieron un 13,2 % en mayo de 2026, impulsadas por la demanda del sector privado, en un contexto marcado por el endurecimiento de las sanciones de Washington contra entidades del régimen cubano. El incremento confirma una tendencia que gana fuerza: mientras la presión sobre las empresas estatales aumenta, las licencias para negocios privados siguen permitiendo un flujo significativo de mercancías hacia la isla.

Según el boletín Economic Eye on Cuba, publicado por el Consejo de Comercio y Economía entre Estados Unidos y Cuba, las ventas estadounidenses alcanzaron 42,19 millones de dólares en mayo, frente a los 37,24 millones registrados en igual mes de 2025. Se trata del primer crecimiento interanual relevante de 2026, aunque el balance acumulado del año continúa por debajo del registrado el año anterior.

Entre enero y mayo, las exportaciones sumaron 189,03 millones de dólares, un 7,7 % menos que los 204,93 millones del mismo período de 2025. Aun así, Cuba mejoró ligeramente su posición como mercado para las exportaciones agrícolas estadounidenses, al ubicarse en el puesto 51 de 219 destinos, frente al lugar 52 que ocupaba un año antes.

Vehículos y alimentos para el sector privado

El dato más llamativo de mayo no fue un alimento, sino el fuerte volumen de exportaciones de vehículos, repuestos, motocicletas y bicicletas, que ascendió a 15,74 millones de dólares. Estos productos fueron autorizados mediante licencias de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio y están destinados al sector privado cubano.

Los alimentos continuaron ocupando un lugar central. Las exportaciones incluyeron 3,6 millones de dólares en huevos frescos, 1,47 millones en huevos para incubación, además de azúcar de caña y remolacha, celdas solares y hasta una autocaravana valorada en 14.360 dólares.

El informe también muestra cuáles fueron los alimentos más vendidos a Cuba durante mayo. Los cuartos traseros de pollo congelados encabezaron la lista con 9,72 millones de dólares, seguidos por carne de pollo congelada (6,83 millones), piernas de pollo (3,39 millones), huevos frescos (3,32 millones) y carne de cerdo congelada (3,13 millones). Los diez principales productos representaron el 78,6 % de todas las exportaciones agrícolas estadounidenses a la isla ese mes.

Combustible autorizado bajo la excepción de "Apoyo al Pueblo Cubano"

Además de alimentos y bienes de consumo, la administración Trump-Vance autorizó durante mayo exportaciones de combustibles por 23,89 millones de dólares destinadas al sector privado cubano.

Estas operaciones se realizan bajo la excepción denominada "Apoyo al Pueblo Cubano", que excluye expresamente al Estado cubano, las Fuerzas Armadas y las empresas estatales, con el objetivo de beneficiar directamente a emprendedores y ciudadanos independientes.

El crecimiento de las exportaciones de vehículos confirma uno de los cambios más importantes en el comercio entre ambos países desde 2022, cuando se emitieron las primeras licencias para ese tipo de operaciones.

Desde entonces, las ventas acumuladas de vehículos, camiones, motocicletas, bicicletas y piezas superan los 285 millones de dólares, mientras que el valor total de las exportaciones vinculadas al resurgimiento del sector privado cubano rebasa los 485 millones. Solo en 2026, estas operaciones ya suman más de 90 millones de dólares.

El informe sostiene que este crecimiento ha sido impulsado por la expansión de pequeños negocios privados, que demandan equipos, transporte y suministros para mantener sus operaciones.

Comercio en medio de nuevas sanciones

Las cifras llegan en un momento de aparente contradicción en la política estadounidense hacia Cuba.

Mientras Washington mantiene abiertas las licencias para exportaciones dirigidas al sector privado, la administración Trump-Vance ha endurecido las sanciones contra empresas controladas por el régimen. El pasado 24 de julio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó en su lista de entidades bloqueadas a la Terminal de Contenedores de Mariel S.A., principal punto de entrada de buena parte de las mercancías procedentes de Estados Unidos.

La medida plantea nuevos desafíos logísticos para un comercio bilateral que continúa creciendo en algunos sectores pese al aumento de las restricciones.

Un comercio permitido por la legislación estadounidense

Las exportaciones de alimentos y productos agrícolas se realizan al amparo de la Ley de Reforma de Sanciones Comerciales y Mejora de las Exportaciones (TSREEA), aprobada en 2000, que autoriza la venta directa de alimentos y productos agrícolas a Cuba bajo determinadas condiciones.

Los productos sanitarios, por su parte, se rigen por la Ley de Democracia Cubana (CDA) de 1992. En mayo, ese rubro apenas representó 9.240 dólares en exportaciones.

El año fiscal 2025 cerró con un récord de 490,1 millones de dólares en exportaciones agrícolas y alimentarias estadounidenses hacia Cuba, consolidando a la isla como un mercado que, aunque pequeño en términos globales, sigue siendo relevante para numerosos exportadores estadounidenses.