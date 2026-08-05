¿Quiénes podrán importar vehículos en Cuba según la nueva norma publicada por el régimen?

El nuevo paquete de regulaciones aprobado por el Gobierno cubano no solo modifica las reglas para comprar, vender y ensamblar vehículos. También amplía quiénes podrán importar automóviles, aunque el beneficio no será para todos por igual.

El Decreto 163/2026, publicado este martes en la Gaceta Oficial No. 65, establece varias categorías de personas naturales y entidades con autorización para importar vehículos de motor, pero reserva algunos de los mayores beneficios para grupos específicos, como diplomáticos, cooperantes y otros trabajadores enviados al extranjero por el Estado.

La medida forma parte de una reforma más amplia del régimen de transmisión de la propiedad, comercialización e importación de vehículos aprobada por el Gobierno cubano.

Los cubanos que podrán importar un automóvil de hasta ocho plazas

Una de las principales novedades es que determinados ciudadanos cubanos podrán importar, por única vez, un vehículo de combustión, híbrido o totalmente eléctrico con capacidad de hasta ocho plazas.

La autorización beneficia a:

Personal de las misiones diplomáticas, consulares y empresariales estatales que haya permanecido al menos dos años ininterrumpidos en el exterior.

Cooperantes cubanos, profesionales y otros trabajadores enviados al extranjero mediante contratos entre empresas estatales cubanas y entidades extranjeras o mediante convenios intergubernamentales o interministeriales, siempre que hayan cumplido un mínimo de dos años de misión.

Tripulantes de buques y aeronaves contratados, conforme a las regulaciones específicas de su actividad.

Estas personas podrán optar por importar el vehículo desde el país donde cumplen la misión —o incluso desde un tercer país— mediante empresas importadoras autorizadas. También tendrán la posibilidad de adquirirlo directamente en Cuba a través de comercializadoras estatales habilitadas para ello.

Además, quienes reciban esta autorización estarán exentos, por única vez, del pago del Impuesto Especial a Productos y Servicios asociado a esa operación.

¿Y el resto de los ciudadanos?

El decreto también mantiene opciones de importación para las personas naturales cubanas residentes en la isla, aunque mucho más limitadas.

Entre ellas figuran:

Hasta dos ciclomotores o motocicletas eléctricas (o uno de cada tipo).

Una motocicleta de combustión o híbrida de hasta 250 cc cada cinco años.

Un triciclo eléctrico o híbrido cada cinco años.

Un triciclo de combustión de hasta 250 cc cada cinco años.

Un automóvil totalmente eléctrico, por única vez, siempre que se importe junto con una estación de carga alimentada por fuentes renovables de energía, cuya importación estará, además, exenta de impuestos y aranceles.

Es decir, para la mayoría de los ciudadanos la posibilidad de importar automóviles convencionales sigue sin estar abierta, mientras que los vehículos de combustión de hasta ocho plazas quedan reservados a las categorías especiales previstas en la norma.

Diplomáticos extranjeros también conservan ese derecho

Las nuevas disposiciones mantienen la posibilidad de que las misiones diplomáticas, oficinas consulares, organismos internacionales y su personal acreditado en Cuba importen vehículos, conforme a las regulaciones técnicas vigentes y a los límites que establezca el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Todo deberá hacerse mediante entidades autorizadas

La importación de estos vehículos no podrá realizarse de forma libre.

El decreto dispone que las operaciones deberán gestionarse a través de empresas importadoras y comercializadoras autorizadas por el Estado, siguiendo los procedimientos que establezcan los ministerios competentes. Además, los beneficiarios necesitarán un aval emitido por el organismo correspondiente para acreditar que cumplen los requisitos exigidos.

Posteriormente, una resolución del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera autorizó a 17 empresas estatales para realizar estas operaciones y atender las importaciones destinadas tanto a residentes como a los trabajadores cubanos beneficiados por el nuevo régimen.

Una reforma más amplia del mercado automotor

Estas disposiciones forman parte del paquete de normas publicado el 4 de agosto, que también modifica las reglas para la compra y venta de vehículos, la transmisión de la propiedad, el ensamblaje nacional y la importación de motores, chasis y otras partes. CiberCuba ha explicado otros aspectos de la reforma, como las nuevas reglas para importar vehículos y componentes, los cambios en el traspaso de propiedad y el papel del Comité Evaluador de Medios Automotores para decidir qué marcas y modelos podrán comercializarse en la isla.