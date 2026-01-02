El paso de migrantes por el Darién cayó un 99% en 2025 por la política migratoria de Trump

Vídeos relacionados:

Ver más

El paso de migrantes por la selva del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá, se redujo drásticamente en 2025 hasta los 3.091 cruces, un 99% menos que en 2024, cuando la atravesaron más de 300.000 personas rumbo a Norteamérica, según cifras oficiales de Panamá.

“Pasamos de más de 300.000 ingresos irregulares en 2024 a poco más de 3.000 este año. Es un logro histórico que refleja una gestión responsable y coordinada, siempre con respeto a los derechos humanos”, afirmó en un comunicado el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Alexis Ábrego.

El funcionario precisó que los tránsitos irregulares por el Darién se desplomaron de 302.203 en 2024 a apenas 3.091 en 2025.

Además, informó que durante el año se realizaron 22 vuelos chárter para deportar y expulsar extranjeros.

El número de viajeros irregulares en 2025 se asemeja a los niveles registrados hace una década, cuando en 2012 cruzaron 3.430 y en 2013 lo hicieron 3.140 migrantes, de acuerdo con datos oficiales.

Sin embargo, está muy por debajo de los más de 300.000 que llegaron a Panamá en 2024, del récord histórico de 520.085 en 2023 —el año más crítico de la crisis—, de los 248.283 en 2022 y de los 133.726 en 2021.

Lo más leído hoy:

El desplome del flujo migratorio se atribuye principalmente a la dura política migratoria del Gobierno de Donald Trump, quien regresó a la Casa Blanca en enero de 2025 con un programa basado en deportaciones, endurecimiento de los controles fronterizos y restricciones internas para los solicitantes de asilo.

A estas medidas se sumaron las adoptadas por el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, desde su llegada al poder en julio de 2024, entre ellas el cierre de trochas por el Darién y la firma de un acuerdo con Estados Unidos para realizar vuelos de deportación.

El Darién, una selva densa y peligrosa que separa Sudamérica de Centroamérica, ha sido en los últimos años uno de los principales puntos de paso para miles de migrantes —en su mayoría venezolanos, haitianos y ecuatorianos— que intentan llegar a Estados Unidos.

El cambio de política en Washington y la presión sobre Panamá parecen haber frenado temporalmente esa ruta.