Cierran negocios en Bayamo por no aceptar pagos por transferencia: «Serán fiscalizados por la ONAT»

Cinco negocios fueron cerrados en Bayamo, provincia Granma, por no aceptar pagos mediante transferencia y serán fiscalizados por la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), en medio de la cruzada oficial para imponer el uso de pasarelas electrónicas en los establecimientos privados.
La emisora estatal CMKX Radio Bayamo informó que los cierres ocurrieron durante la mañana, citando como fuente al perfil Coordinadora Economía.
A su vez, esta cuenta vinculada al gobierno de Granma, confirmó en otra publicación en Facebook que los negocios cerrados «por no aceptar transferencia al pueblo» serán fiscalizados por la ONAT.
Las autoridades no identificaron los establecimientos clausurados ni precisaron qué consecuencias podría tener la fiscalización tributaria anunciada para sus propietarios.
Coordinadora Economía ya había advertido el 31 de julio sobre las medidas que aplicarían los llamados grupos multidisciplinarios contra los comercios que rechazaran pagos electrónicos.
En aquella publicación, el perfil mostró la pegatina que sería colocada en los establecimientos sancionados, con el mensaje «Establecimiento cerrado por orden ONAT» y el lema «Tu responsabilidad tributaria marca la diferencia».
La actuación en Bayamo se conoce un día después de que un operativo de fiscalización en Sancti Spíritus dejara más de 200 multas y el cierre de al menos cinco establecimientos por infracciones relacionadas principalmente con los precios y, en menor medida, con los canales de pago electrónico.
Entre las irregularidades detectadas en esa provincia figuraron la negativa a aceptar pagos digitales y el cobro de precios diferentes por un mismo producto según el cliente utilizara efectivo o una transferencia.
Las autoridades cubanas habían informado anteriormente de más de 15,240 multas y 269 cierres relacionados con incumplimientos de las normas sobre pagos electrónicos, pese a las dificultades de conectividad y a las quejas de comerciantes cuyos proveedores tampoco aceptan transferencias.
La nueva medida forma parte de una creciente presión gubernamental sobre el sector privado en Granma.
El gobierno provincial también convocó a mipymes y trabajadores por cuenta propia importadores de alimentos y productos de aseo personal para buscar «soluciones conjuntas ante el cruel bloqueo yanqui».
La ofensiva coincide además con otras acciones territoriales para controlar al sector privado. Las autoridades de Guantánamo fijaron un precio de referencia de 2,200 pesos por unidad de aceite, sin precisar la marca, el volumen ni la presentación, y anunciaron multas, decomisos, ventas forzosas y cierres temporales contra quienes incumplan las disposiciones.
Preguntas Frecuentes sobre el Cierre de Negocios en Bayamo por No Aceptar Pagos Electrónicos
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué cerraron negocios en Bayamo?
Cerraron los negocios en Bayamo por no aceptar pagos mediante transferencia electrónica, lo cual es parte de una campaña oficial para imponer el uso de pasarelas electrónicas en los establecimientos privados.
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¿Qué consecuencias enfrentan los negocios que no aceptan pagos electrónicos en Cuba?
Los negocios que no aceptan pagos electrónicos pueden enfrentar multas, cierres temporales o fiscalización por parte de la ONAT, según las normativas vigentes en Cuba. Esto se enmarca en la política de bancarización del país, que busca incentivar el uso de medios de pago electrónicos.
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¿Cómo afecta la falta de efectivo en los bancos a los comerciantes en Cuba?
La falta de efectivo en los bancos afecta a los comerciantes porque necesitan efectivo para abastecerse de productos, ya que muchos proveedores tampoco aceptan pagos por transferencia. Esto crea un círculo vicioso que dificulta el cumplimiento de las normativas sobre pagos electrónicos.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para fomentar los pagos electrónicos?
El gobierno cubano ha impuesto normativas que obligan a los negocios a aceptar pagos electrónicos, y ha implementado incentivos como la reducción de comisiones y bonificaciones para promover su uso. Sin embargo, la falta de infraestructura y problemas de conectividad siguen siendo un obstáculo.
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