Cierran negocios en Bayamo por no aceptar pagos por transferencia: «Serán fiscalizados por la ONAT»

Cinco negocios fueron cerrados en Bayamo, provincia Granma, por no aceptar pagos mediante transferencia y serán fiscalizados por la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), en medio de la cruzada oficial para imponer el uso de pasarelas electrónicas en los establecimientos privados.

La emisora estatal CMKX Radio Bayamo informó que los cierres ocurrieron durante la mañana, citando como fuente al perfil Coordinadora Economía.

A su vez, esta cuenta vinculada al gobierno de Granma, confirmó en otra publicación en Facebook que los negocios cerrados «por no aceptar transferencia al pueblo» serán fiscalizados por la ONAT.

Las autoridades no identificaron los establecimientos clausurados ni precisaron qué consecuencias podría tener la fiscalización tributaria anunciada para sus propietarios.

Coordinadora Economía ya había advertido el 31 de julio sobre las medidas que aplicarían los llamados grupos multidisciplinarios contra los comercios que rechazaran pagos electrónicos.

En aquella publicación, el perfil mostró la pegatina que sería colocada en los establecimientos sancionados, con el mensaje «Establecimiento cerrado por orden ONAT» y el lema «Tu responsabilidad tributaria marca la diferencia».

La actuación en Bayamo se conoce un día después de que un operativo de fiscalización en Sancti Spíritus dejara más de 200 multas y el cierre de al menos cinco establecimientos por infracciones relacionadas principalmente con los precios y, en menor medida, con los canales de pago electrónico.

Entre las irregularidades detectadas en esa provincia figuraron la negativa a aceptar pagos digitales y el cobro de precios diferentes por un mismo producto según el cliente utilizara efectivo o una transferencia.

Las autoridades cubanas habían informado anteriormente de más de 15,240 multas y 269 cierres relacionados con incumplimientos de las normas sobre pagos electrónicos, pese a las dificultades de conectividad y a las quejas de comerciantes cuyos proveedores tampoco aceptan transferencias.

La nueva medida forma parte de una creciente presión gubernamental sobre el sector privado en Granma.

El gobierno provincial también convocó a mipymes y trabajadores por cuenta propia importadores de alimentos y productos de aseo personal para buscar «soluciones conjuntas ante el cruel bloqueo yanqui».

La ofensiva coincide además con otras acciones territoriales para controlar al sector privado. Las autoridades de Guantánamo fijaron un precio de referencia de 2,200 pesos por unidad de aceite, sin precisar la marca, el volumen ni la presentación, y anunciaron multas, decomisos, ventas forzosas y cierres temporales contra quienes incumplan las disposiciones.