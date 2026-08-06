Gobierno de Granma convoca a importadores privados de alimentos y aseo para buscar «soluciones conjuntas ante el bloqueo»

El Gobierno Provincial de Granma convocó este miércoles a representantes del sector privado que importan aceite, otros alimentos y productos de aseo personal a un encuentro previsto para el próximo viernes, con el objetivo oficial y explícito de buscar «soluciones conjuntas ante el cruel bloqueo yanqui».

La convocatoria fue difundida en Facebook por el perfil Coordinadora Economía, vinculado al gobierno territorial, y anuncia un encuentro con mipymes y trabajadores por cuenta propia importadores de alimentos y productos de aseo personal.

Aunque el escueto mensaje no menciona sanciones, nuevos precios ni medidas concretas, el llamado a buscar soluciones «por el bien de nuestro pueblo», en medio del acelerado encarecimiento de productos básicos, da a la reunión un tono de urgencia y presión sobre los importadores privados.

El llamado tiene como antecedente inmediato la decisión adoptada también este miércoles por las autoridades de Guantánamo, que, ante las quejas por el alza del aceite, fijaron un precio de referencia de 2,200 pesos por unidad, pero sin precisar la marca, el volumen ni la presentación, aunque sí advirtieron enfáticamente que impondrán multas, decomisos, ventas forzosas y cierres temporales a quienes incumplan las disposiciones.

Sin embargo, la presión sobre el sector privado no es nueva en esa provincia. La gobernadora Yanetsy Terry Gutiérrez ya había convocado en julio a mipymes y trabajadores por cuenta propia para exigirles mayor responsabilidad ante problemas que corresponden al Estado, entre ellos la circulación de efectivo y el pago puntual a pensionados y trabajadores.

Pero, la situación se ha ido de control a tal extremo que el régimen se ve forzado a recurrir a nuevos mecanismos de presión sobre los actores privados.

La convocatoria en Granma llega también pocas semanas después de que el Ministerio de Finanzas y Precios eliminara los precios máximos minoristas para el pollo troceado, los aceites comestibles —excepto el de oliva—, la leche en polvo, las pastas alimenticias y las salchichas.

La decisión quedó establecida mediante la Resolución 150/2026, que derogó los topes aprobados en 2024 y mantuvo la exención del impuesto aduanero para la importación de esos cinco alimentos.

Por otro lado, Miguel Díaz-Canel había reconocido que los controles no lograron frenar la inflación y aseguró que el régimen no continuaría topando precios de manera general.

El gobernante también admitió que «hay trabas que no vienen de afuera ni de bloqueos», una declaración que contrasta con el lema escogido ahora por las autoridades de Granma.

La retirada de los controles fue seguida por fuertes subidas del aceite en diferentes territorios. Una consumidora de la Isla de la Juventud, por ejemplo, denunció recientemente que una botella pasó de 2,600 a 4,500 pesos en apenas una semana, un caso que generó numerosas críticas contra el gobierno y comerciantes privados.

El creciente peso de estos negocios tampoco ha conseguido revertir el deterioro general. Un análisis de datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística e Información indicó que Cuba tenía 20,349 entidades económicas al cierre de 2025, entre ellas 9,941 mipymes privadas, mientras la economía se contrajo a una tasa media anual del 2% durante el período analizado entre 2022 y 2025.

La liberalización de los precios, presentada como una corrección al fracaso de los topes, se ha convertido así en un boomerang para el régimen.

El fuerte encarecimiento del aceite y otros alimentos multiplicó las quejas ciudadanas y ahora obliga a las administraciones territoriales a buscar soluciones rápidas para contener una crisis que golpea directamente el poder adquisitivo de la población.