Gobierno de Guantánamo fija precio del aceite en 2,200 pesos: aplicará multas, decomisos y cierres contra infractores

El gobierno municipal de Guantánamo estableció en 2,200 pesos por unidad el precio de referencia para la venta minorista de aceite, pero negó que la medida constituya un nuevo tope, pese a anunciar sanciones contra quienes incumplan las disposiciones.

El Consejo de la Administración Municipal de Guantánamo informó que la decisión surgió tras analizar las quejas de la población por el incremento «indiscriminado» del precio y estudiar los costos y gastos relacionados con la comercialización del producto.

«Se aclara que no se trata de un precio topado (¡aunque lo está topando!), sino del resultado de la evaluación económica realizada sobre los costos y gastos de comercialización», señaló el comunicado.

La nota oficial no especifica la presentación, el volumen, el tipo ni la marca de aceite a los que corresponde el precio de 2,200 pesos por «unidad».

Sin embargo, el aceite refinado de soya, comercializado en envases de entre 900 mililitros y un litro, es el más frecuente en el mercado informal.

Además, la falta de precisión deja una contradicción evidente: si los 2,200 pesos son solo una referencia y no un precio máximo obligatorio, no queda claro bajo qué criterio las autoridades determinarán que un comerciante incumplió la medida.

Por ejemplo, la botella de 900 mililitros costaría 2,200, ¿o sería la de un litro?.

El Consejo alertó que reforzará las acciones de enfrentamiento y que los infractores podrían recibir multas, sufrir el decomiso y la venta forzosa del producto o enfrentar el cierre temporal de sus establecimientos durante un período de hasta tres meses.

Este anuncio destapa una segunda contradicción evidente. La decisión municipal de «no topar precios» llega después de que el Ministerio de Finanzas y Precios eliminara formalmente los precios máximos minoristas para los aceites comestibles, excepto el de oliva, mediante la Resolución 150/2026.

Esa norma derogó las resoluciones 225 y 310 de 2024, que habían establecido topes para el aceite, el pollo troceado, la leche en polvo, las pastas alimenticias y las salchichas.

El paquete de reformas aprobado por el gobierno también contempló descentralizar determinadas facultades sobre precios hacia empresas y administraciones territoriales.

Sin embargo, la medida de Guantánamo vuelve a basarse en una evaluación de costos y gastos y, aunque presenta los 2,200 pesos como un precio de referencia, advierte que aplicará sanciones a quienes incumplan las disposiciones.

En la práctica, un precio presentado como orientativo podría funcionar como un tope si los negocios que lo superen quedan expuestos a multas, decomisos o cierres.

Por otro aldo, el comunicado no aclara qué margen tendrán los vendedores para reflejar diferencias entre sus costos de adquisición y comercialización.

Además, la nueva disposición contrasta con el discurso pronunciado por Miguel Díaz-Canel antes de la eliminación de los controles generales.

El gobernante reconoció que los topes no habían logrado contener la inflación y que provocaron desaparición de productos, desvíos hacia el mercado ilegal y decisiones administrativas incapaces de seguir el ritmo de los precios reales.

«Por eso no vamos a seguir topando precios de manera general», afirmó entonces Díaz-Canel.

El comunicado del gobierno municipal de Guantánamo parece contradecir las declaraciones del propio Díaz-Canel y, debido a sus imprecisiones, deja amplio margen a la interpretación.

Por último, la decisión también podría sentar un precedente y ser replicada por otras administraciones locales para frenar la escalada incontrolable del precio del aceite comestible en Cuba.