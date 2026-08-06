Así cierra el mercado informal en Cuba: el dólar y el euro se mantienen estables

Se consolida una tendencia ascendente a lo largo de la semana

A las 20:00, hora local cubana, el mercado informal de divisas en Cuba cierra la jornada de este miércoles 5 de agosto de 2026 sin cambios en sus dos principales referencias.

El dólar estadounidense y el euro terminan el día exactamente donde lo comenzaron, anclados en niveles que siguen presionando el bolsillo de los cubanos. El MLC, cuyo valor es orientativo por el escaso volumen de operaciones registrado en esta franja, cierra con un leve retroceso.

El dólar estadounidense (USD)

El dólar estadounidense se cotiza a 673 pesos cubanos (CUP) al cierre de este miércoles. Se mantiene sin variaciones respecto a la jornada anterior y repite el mismo valor de hace siete días, lo que evidencia una notable estabilidad en el corto plazo.

En el horizonte mensual, la cotización sube 2,5 pesos respecto a hace 30 días, cuando se situaba en 670 CUP, aunque esta comparación debe tomarse con prudencia, ya que puede reflejar ajustes de metodología del índice y no solo movimiento de mercado.

En los últimos 30 días, el dólar ha oscilado entre un mínimo de 655 CUP y un máximo de 675 CUP. Sigue marcando el pulso del mercado informal en un contexto de escasez estructural de divisas.

El euro (EUR)

El euro se cotiza a 785 pesos cubanos (CUP) al cierre de la jornada, sin cambios respecto a ayer ni respecto a la sesión de hace siete días.

En el último mes, sin embargo, la divisa europea acumula una subida de 20 pesos —desde los 765 CUP de hace 30 días hasta los 785 actuales, un alza del 2,6%—, aunque también aquí conviene tener en cuenta que la comparación a 30 días puede incorporar ajustes metodológicos.

El euro supera al dólar por 112 pesos, consolidando su posición dominante en el mercado paralelo. En el período de 30 días, su cotización ha oscilado entre 745 y 790 CUP. Se afirma como la divisa más cara del mercado paralelo cubano.

El MLC

El MLC cierra en torno a los 450 pesos cubanos (CUP), si bien este valor debe considerarse orientativo dado el escaso volumen de operaciones registrado.

Retrocede 1 peso respecto a la jornada anterior, cuando se situaba en 451 CUP, y acumula una caída de 22 pesos frente a los 472 CUP de hace siete días.

En el último mes, el descenso es de 25 pesos desde los 475 CUP registrados hace 30 días, aunque esta comparación puede reflejar ajustes de metodología del índice. Sin existencia física, su uso se limita a los comercios estatales que la aceptan, lo que restringe su circulación frente a las divisas en efectivo.

Resumen de tasas de cambio al cierre del 5 de agosto de 2026

Tasa de cambio del dólar USD a CUP: 673 CUP .

. Tasa de cambio del euro EUR a CUP: 785 CUP .

. Tasa de cambio del MLC a CUP: 450 CUP (valor orientativo).

El tipo de cambio oficial del Banco Central de Cuba (Segmento III), en 615 CUP por dólar y 709 CUP por euro, se mantiene muy por debajo de los valores que rigen en la práctica cotidiana en el mercado informal de divisas.

Aunque el Segmento III fue presentado como un mecanismo cambiario más flexible, su cotización oficial continúa muy distante de la del mercado informal y no logra satisfacer la demanda real de divisas de la población. La brecha entre ambos mercados alcanza los 58 pesos en el caso del dólar y los 76 pesos en el del euro.

En un escenario de inflación sostenida, bajos salarios estatales y creciente dolarización parcial de la economía, cada variación en el mercado informal impacta directamente en los precios internos y en la capacidad adquisitiva de los cubanos.

La estabilidad de hoy no implica alivio: el dólar y el euro se mantienen en niveles históricamente elevados que erosionan el poder de compra de quienes perciben ingresos en pesos.

La Tasa de Cambio de CiberCuba es un índice del mercado informal cubano elaborado a partir del análisis automatizado de miles de publicaciones de compraventa de divisas en grupos de Telegram y Facebook. El cálculo descarta ofertas atípicas y mensajes de spam, pondera cada operación según su antigüedad y consolida un valor representativo que se actualiza varias veces al día.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este miércoles 5 de agosto de 2026

1 USD = 673 CUP

5 USD = 3.365 CUP

10 USD = 6.730 CUP

20 USD = 13.460 CUP

50 USD = 33.650 CUP

100 USD = 67.300 CUP

Equivalencia de billetes de Euro (EUR) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este miércoles 5 de agosto de 2026