PCC saca de paseo a Díaz-Canel por La Habana en las peores vacaciones de los últimos años

Mientras millones de cubanos atraviesan un verano marcado por apagones de hasta 25 horas diarias y servicios colapsados, Miguel Díaz-Canel recorrió este miércoles parques, instalaciones deportivas y una fábrica de jabón en La Habana en una gira presentada por el sitio oficial de la presidencia cubana como una visita de trabajo enfocada en la «recreación y la economía».

El recorrido incluyó el Gran Parque Metropolitano de La Habana, el Combinado Deportivo de 23 y B en el municipio de Plaza, el Palacio Tecnológico «Finca de los Monos», el centro recreativo «Río Cristal» en la Avenida de Rancho Boyeros y la Unidad Empresarial de Base «Suchel Cetro», una fábrica de jabón ubicada en el este de la capital.

En cada parada, el discurso oficial giró en torno a conceptos como autonomía empresarial, encadenamiento con actores económicos e inteligencia artificial.

En la fábrica de jabón, Díaz-Canel conversó con el director Alexander Puig Varona sobre estrategias de expansión, fuentes renovables de energía y movilidad eléctrica.

«Hay que estar atento a cómo puede aprovecharse ese contexto de las transformaciones para potenciar una industria cuyo impacto en la vida de los cubanos es directo», dijo el mandatario, según el portal oficial.

Le acompañaron Liván Izquierdo Alonso, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en La Habana, y Yanet Hernández Pérez, gobernadora de la capital.

El paseo forma parte de una gira más amplia que Díaz-Canel inició el 30 de junio por los 15 municipios capitalinos, enmarcada en el llamado «Año de Preparación para la Defensa 2026» y en el seguimiento a las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en junio. Hasta finales de julio había visitado 11 de los 15 municipios, con un mensaje repetido: pedir a las autoridades locales que «organicen mejor los apagones» y coloquen a «las personas más capaces» al frente de las estructuras.

El contraste entre el paseo oficial y la realidad que viven los cubanos no puede ser más brutal. Cuba sufrió dos colapsos totales del sistema eléctrico en menos de 48 horas entre el dos y el cuatro de agosto, el sexto y séptimo apagón nacional del año, justo la víspera del recorrido.

Según informes de Infobae, la isla acumula un déficit eléctrico de hasta 2,000 MW en los picos de mayor consumo, con cortes que alcanzan entre 20 y 25 horas diarias en algunas zonas.

El sector turístico, que el régimen presenta como motor de recuperación económica, también atraviesa su peor momento en años.

Entre enero y abril de 2026, Cuba recibió apenas 328,608 turistas internacionales, una caída del 55.8% respecto al mismo período de 2025. El 73% de las instalaciones hoteleras estaban cerradas a finales de julio y unos 25,000 trabajadores del sector se encontraban «en disponibilidad».

En ese contexto, una médica cubana viralizó en TikTok su experiencia en Varadero: unas vacaciones de 315 dólares que describió como «las peores vacaciones de mi vida», con aire acondicionado deficiente, sin agua caliente y comida de mala calidad.

Analistas y medios independientes han calificado los resultados concretos de los recorridos municipales de Díaz-Canel como escasos o meramente declarativos, mientras el régimen continúa organizando visitas a parques y fábricas como señal de gestión ante una crisis que lleva décadas profundizándose.