Empresa vietnamita entrega primer lote de arroz cultivado en Cuba con tecnología de su país

La empresa vietnamita TBAGRI entregó oficialmente el primer lote de arroz producido en Cuba mediante tecnología y variedades desarrolladas en Vietnam, un proyecto con el que ambos gobiernos aspiran a aumentar la producción nacional en medio de la profunda crisis que atraviesa el sector agrícola cubano.

Según informó el medio estatal vietnamita VOV, la entrega se formalizó el martes durante una ceremonia celebrada en la sede del Grupo Agrícola (GAG), perteneciente al Ministerio de Agricultura de Cuba.

Al acto asistieron el embajador de Vietnam en La Habana, Le Quang Long; el viceministro cubano de Agricultura, Telce Abdel González Morera; así como representantes de TBAGRI y de la empresa cubana GRANMAX.

Captura de Facebook/Embajada de Cuba en Vietnam/ Đại sứ quán Cuba

Como parte del proyecto, la compañía vietnamita entregó más de 470 toneladas de arroz comercial de la variedad OM5451, obtenidas a partir de unas 940 toneladas de arroz en cáscara cosechadas en el municipio de Yara, en la provincia de Granma.

Se trata del primer resultado concreto del programa conjunto que TBAGRI desarrolla en Cuba y que contempla una alianza de 25 años, con el objetivo de extender el cultivo de arroz hasta 25.000 hectáreas. La fase piloto comenzó con alrededor de 360 hectáreas sembradas en Granma.

Durante la campaña otoño-invierno 2025-2026, la empresa cultivó 166 hectáreas, alcanzando un rendimiento promedio superior a siete toneladas por hectárea, más de tres veces el promedio nacional cubano registrado en 2025, que fue de 2,12 toneladas por hectárea.

Para la campaña verano-otoño de este año, el proyecto ya amplió su superficie a 246 hectáreas, con rendimientos estimados por encima de las 6,5 toneladas por hectárea.

TBAGRI atribuye esos resultados a la transferencia de tecnologías desarrolladas en el delta del Mekong, uno de los principales polos arroceros del mundo, así como al empleo de variedades vietnamitas como OM5451 y OM8017, que, según la empresa, han mostrado una buena adaptación a las condiciones climáticas y agrícolas de Cuba.

La entrega llega en un momento especialmente delicado para la producción de arroz en la isla.

Cuba necesita entre 600,000 y 700,000 toneladas de arroz al año para cubrir la demanda nacional, pero en 2024 produjo apenas unas 80,000 toneladas, lo que obligó al país a depender de las importaciones para abastecer incluso el arroz distribuido mediante la libreta de racionamiento.

Pese a ese panorama, el gobernante Miguel Díaz-Canel aseguró en marzo que Cuba podría alcanzar el autoabastecimiento de arroz "en poco tiempo", una afirmación que contrasta con la persistente caída de la producción nacional y con la necesidad de recurrir a ayuda internacional, como la donación de 60,000 toneladas de arroz realizada por China en mayo para aliviar la escasez.

El Grupo Thai Binh mantiene presencia en Cuba desde hace casi tres décadas y actualmente desarrolla cuatro proyectos de inversión en la isla por un valor superior a 43 millones de dólares, consolidándose como uno de los principales inversionistas vietnamitas en el país.

La apuesta por incrementar la producción agrícola cobra especial relevancia en un contexto de creciente inseguridad alimentaria. Según el Food Monitor Program, el 33,9 % de los hogares cubanos reportó en 2026 que al menos uno de sus integrantes pasó hambre en los 30 días previos a la encuesta, un aumento significativo frente al 24,6 % registrado dos años antes.