"Otro experimento": Cubanos ante el "Mercado del Barrio" que lanza el régimen en La Habana

El municipio habanero de Plaza de la Revolución abrió este miércoles una licitación pública para crear la red «Mercado del Barrio», una iniciativa piloto que pretende vender productos de primera necesidad bajo un modelo de gestión mixta entre entidades estatales y actores privados, según informaron medios oficiales como Radio Reloj y Tribuna de La Habana.

La convocatoria, lanzada por el Consejo de la Administración Municipal, busca integrar establecimientos ya existentes —bodegas, carnicerías y mercados ideales— bajo un esquema comercial de barrio con enfoque comunitario, de acuerdo con lo publicado por el medio estatal Radio Reloj.

Entre los productos alimenticios priorizados figuran leche en polvo, picadillo, hamburguesas, pollo, salchichas, huevos, aceite, arroz, azúcar, harina y café.

La lista de artículos no alimenticios incluye detergente, jabón, papel sanitario, desodorante y crema dental —bienes de higiene básica que escasean de forma crónica en la Isla.

Según Tribuna de La Habana, pueden participar personas naturales o jurídicas cubanas residentes en el país, con preferencia para quienes tengan domicilio en el propio municipio.

Los interesados disponen de 10 días hábiles para presentar sus propuestas técnicas y de precios en la Dirección Municipal de Trabajo, ubicada en calle B entre 21 y 23.

El proyecto exige además la recuperación de la imagen física de los locales y el uso de fuentes alternativas de energía, dos condiciones que reflejan el deterioro de la infraestructura comercial y la crisis energética que padece Cuba.

La reacción ciudadana ante el anuncio fue de escepticismo: muchos cubanos lo calificaron como «otro experimento» del gobierno, en referencia a la larga cadena de fórmulas ensayadas por el régimen que no han resuelto el desabastecimiento.

Esta iniciativa se apoya en el Decreto-Ley 114/2025, publicado en la Gaceta Oficial el 3 de marzo de 2026, que estableció por primera vez un marco legal para las alianzas entre empresas estatales y actores no estatales mediante la figura de la Sociedad de Responsabilidad Limitada mixta (S.R.L. mixta), que permite a una empresa estatal asociarse con mipymes privadas o cooperativas.

Ese mismo día, el primer ministro Marrero anunció que los municipios podrán aprobar todo tipo de actores económicos como parte de un proceso de descentralización.

En junio de 2026, el régimen presentó un paquete de 176 medidas económicas que incorporan formalmente a los actores no estatales a la planificación nacional, admitiendo que el mercado debe jugar un papel mayor en la economía.

El «Mercado del Barrio» en Plaza de la Revolución sería el primer piloto municipal conocido que aplica ese modelo al comercio minorista de barrio, pero el historial de anuncios sin resultados tangibles explica por qué buena parte de la población recibe la noticia con más desconfianza que esperanza.