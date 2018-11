Estados Unidos, Sur de la Florida,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

El humorista cubano Boncó Quiñongo compartió un vídeo en directo en su perfil de Facebook en el que expresó su opinión sobre las recientes declaraciones que hizo sobre el reguetón el cantante cubano Manuel González, mejor conocido por todos como Manolín El Médico de la Salsa .

Sus declaraciones surgen a consecuencia de las afirmaciones del intérprete de Arriba de la bola sobre el género urbano de la Isla y en las que invitaba a los reguetoneros a batirse a un “mano a mano” con él para demostrarles lo que es música verdad.

Ante las palabras de Manolín el comediante quiso dar su punto de vista y defender el trabajo que están haciendo actualmente algunos de los más populares reguetoneros cubanos:

No ad for you

No ad for you

“La música se hizo para divertirse, tú estudiaste música pero cuando tú naciste ya la música estaba estudiada y el que la inventó no había estudiado nunca música, se reinventó. Los tiempos cambian, tú no puedes criar a tus hijos como mismo te criaron a ti porque no es lo mismo, no es igual, adáptense”, comenzó Boncó.

Segundos más tarde no dudó en hacer una recapitulación de lo que ocurrió en su día en Cuba con cuando comenzaba a nacer la timba y de la que Manolín fue un importante exponente, una época en que los grandes músicos también se quejaron de ella.

“El problema es que la gente no sabe que yo llevo muchos años metido en esto y yo conocí la timba, el cambio de la timba, yo estaba en Cuba cuando eso, cuando empezó el dólar, cuando empezó el dinero, los timberos, los viajes para Europa. Y estaban los músicos viejos de trayectoria que se estaban muriendo de hambre, que no podían tocar en el Palacio de la Salsa... y esta gente vivían bien y entonces eran a los que criticaban. Es lo mismo. Lo demás es excusa, lo que hay que hacer es seguir trabajando. Hay que reinventarse”, agregó.

Como ejemplo de la aceptación del género urbano y su fusión con otros ritmos y estrellas de la música, Boncó se refirió sobre el dúo que realizó Michael Sierra (El Micha) con el salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa en el tema y videoclip Suma y resta:

“No critiques el reguetón de Cuba si Gilberto Santa Rosa es más monstruo que tú e hizo un dúo con El Micha”, sentenció.

Después de estas y otras declaraciones por parte de Boncó Quiñongo, Manolín le dedicó un largo escrito al humorista también mediante su perfil de Facebook, donde le advertía de que “no cometiera la estupidez de poner en duda su talento, ni su capacidad de creación”:

Bonco Quiñongo

Te vi en un vídeo hablando de mi y lo que dices no me interesa, de verdad, ni debatirte me interesa, no lo termine de ver porque no es importante.

No se qué pasó en ti que de pronto embruteciste y perdiste la capacidad de entender quien es Manolin, porque hubo un momento en que me parecía que lo entendías, pero de pronto embruteciste.

Mira, no cometas la estupidez de poner en duda mi talento, ni mi capacidad de creación, evítate ese papelazo, que si Formell, David Calzado , el Tosco, Chucho Valdés y otros genios de la música te escuchan, te van a dar por ignorante o por loco.

Repito, en un tiempo parecía que lo entendías y ahora me doy cuenta que te sobrestime, no tienes esa capacidad.

Mira, no te rompas la cabeza, es más complicado y a la vez, mucho más sencillo.

No me compares con nadie, no soy ni mejor ni peor, soy diferente, por eso soy tan difamado, porque históricamente la gente a la persona que es diferente, la difaman, es el instinto y la reacción de la multitud ante lo no común.

Y lo más importante viene ahora:

No te puedes imaginar la inmensa felicidad que tengo de no pertenecer a aquello, la inmensa felicidad que tengo de que no me hayan puesto en la radio, pues eso hubiese sido fatal para mi, hubiese significado que yo estuviera entre ustedes y se me hubiese ido la vida en un lugar al que no pertenezco en absolutamente nada.

Yo soy un tipo muy intuitivo, a veces no se por que doy un paso , pero lo doy porque confío en mi intuición y una vez que lo doy mi mente se abre como un paraguas y lo veo todo claro, confío ciegamente en mi intuición.

El problema no era de ustedes, ustedes están en su habitad normal, actuando en concordancia con su capacidad, sus gustos, sus valores y sus intereses.

Yo era el que estaba fuera de lugar.

Miami no es lo suficientemente interesante para mi, lo que me ofrece de la manera que me lo ofrece, no me interesa y por ende, no me motiva a querer obtenerlo, porque no me mueven ni el dinero, ni la fama, ni los premios de esa manera.

Me gustan pero hasta ahí, no es lo primordial en mi vida, y eso es lo que me ofrece Miami, y como no son lo suficientemente importantes para mi , no me motivan a esfuerzos extras.

Y sobre todo, repito, de la manera que me lo ofrece, no me interesa.

Me imagino lo importante que es para ustedes y de la manera que sea.

Estoy muy feliz de haber logrado no pertenecer a ustedes, creo es uno de los mayores logros de mi vida.

Te imaginas yo sonando en la radio de Miami y ganando dinero allí, hubiese sido fatal para mi, me hubiese engañado, se me hubiese ido la vida allí y un buen día, porque ese día siempre llega, iba a reaccionar y me iba a decir:

Que has hecho con tu vida.

Les deseo lo mejor, ustedes están en su medio natural, los regaetoneros, tú y todo el que allí se sienta bien y feliz.

Y considero al que esté allí porque no le queda más remedio, lo considero.

No sabes la felicidad que tengo, yo soy un buscador de la felicidad y te digo algo, anota ahí:

La felicidad existe y no está ni en el mal llamado éxito, ni en el dinero, ni en la fama, ni en premio alguno.

Esta dentro de cada quien.

Olvídate de todo y si pueden, olvídense de mi.

Estoy tan feliz que si te tuviera en frente te doy un beso.

No se si tendrás la capacidad de entenderlo, pero ya eso no es problema mío.

Good luck

Manolin.

Horas más tarde, Boncó Quiñongo le respondió a Manolín mediante otro texto en el que volvió a reafirmar sus pensamientos e invitaba al salsero a que continuase con el gran legado que dejó dentro de la música cubana:

Manuel González

En mi directa jamás negué tu talento,solo dije que estas haciendo hoy contra los Regetoneros lo mismo que te hicieron los músicos establecidos cuando el comienzo de tu carrera que menospreciaban y te criticaban ( yo estaba ahí ok ?) y fui testigo de cómo tu con trabajo , constancia , talento y dedicación sobrepasaste a todos y al final tuvieron que reconocerte. Tú dices que yo embrutecí , ok. Pero dónde está el Manolin creador que conquistó Cuba con carisma, coros y música ? Yo empecé a embrutecer cuando comencé a decirte que le pusieras música a todo lo que estabas pasando y viviendo para que volvieras a ser el cronista social de una época como siempre fuiste. Que sigas trabajando para el gusto popular. Yo te conozco bien y esperaba esta respuesta, pero tú crees que decirte lo que pienso es embrutecer. Reconozco que en mis palabras pueda haber errores de apreciación porque nadie tiene la verdad absoluta. Manuel Gonzalez tú eres protagonista de tu propia historia y te lo respeto. Ojalá y sea yo el que esté equivocado y tú vida tenga el camino que más feliz te sea. No te deseo mal ninguno. Yo viví 6 años allá y es genial y se que tiene que ver contigo y Madrid siempre te da paz. Tú eres inteligente , muy porfiado pero inteligente y cuando estés más tranquilo vas a encontrar la verdadera intención de mis palabras. Muchas veces hemos conversado no pienses que embrutecí por no apoyarte, en esta posición que tomaste contra el reggeton. Recuerda que los artistas son tan buenos como la última actuación que tengan. Tú siempre has sido un artista popular y el respeto es como el dinero hay que ganárselo pero también hay que conservarlo tú hiciste historia nadie niega tus aportes. Ellos están siguiendo tus pasos tal ves así les enseñen que para seguir arriba hay que seguir trabajando y creando. Aquí en Miami son las 6 11 am estoy despierto porque ya estoy trabajando y de este me voy a grabar una serie que estoy grabando. O sea sigo trabajando porque el tiempo no se detiene y debemos seguir a la par con el No embrutecí Manolin solo te dije lo que pienso y por desgracia para nuestra amistad lo tomaste de la peor manera Lo siento. De verdad. Esta es tu historia tú eres el protagonista no quiero ser el malo. Solo di mi opinión.

Ahora se que las respuestas de la gente puede ser despiadada así es el FB. Pero yo siempre digo la diferencia entre una discusión y un debate está en la educación y la voluntad de los que participen. Madrid Miami Barcelona La Habana son ciudades y están ahí desde antes de nosotros. Tú público queremos tu música. Una vez más vuelve a ponerle música a tus ideas aquí estamos para bailarla. Es una opinión tú has lo que te sea más feliz como tú siempre dices TIENE QUE SER MANOLIN.