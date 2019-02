Estados Unidos, Sur de la Florida,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Publicado el Jueves, 21 Febrero, 2019 - 07:04 (GMT-5)

El reguetonero cubano Chocolate MC ha hecho un llamado a votar no al referendo constitucional de Cuba y se ha pronunciado en contra de la censura de la música urbana que trae consigo el Decreto 349.

El intérprete de Bajanda ha concedido unas palabras al periodista cubano Daniel Benítez de la cadena de televisión de Miami América TeVé en las que anima a los cubanos a que se nieguen a apoyar las leyes de la nueva reforma, aludiendo en particular a la censura cultural que propone el Decreto 349 con el otorgamiento casi absoluto al régimen de dicho sector y luego de que el gobierno catalogara el género urbano como “vulgar, grosero y sexista”.

“De todos los reparteros les habla El Rey, voten no y más con lo que nos hicieron ahora que nos prohibieron la música de nosotros, que no pueden bailar con la música de nosotros, no pueden ustedes disfrutar libremente con música, cualquier música, porque el ser humano es libre de escuchar lo que quiera...”, han sido unas de las declaraciones que ha transmitido el cantante.

No ad for you

Yosvanis Arismín Sierra Hernández, nombre real de Chocolate MC, ha sido, hasta el momento, uno de los pocos cantantes de reguetón que se ha pronunciado en contra del régimen cubano y favor de la libertad y la expresión cultural.

No obstante, otros artistas de la Isla también han levantado la voz para luchar por el cese de la constitución y del Decreto 349 como han sido los actores Luis Alberto García, Albertico Pujol y Roberto San Martín , el rapero El B así como varios artistas independientes de la Isla como Tania Bruguera , Luis Manuel Otero Alcántara y Yanelys Núñez Leyva.

El próximo 24 de febrero es la fecha prevista para que se realice el referendo constitucional en Cuba, que perpetúa y constitucionaliza al partido comunista como entidad política suprema, rectora de la sociedad y el Estado cubanos.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194