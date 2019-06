América Latina, Cuba,

Publicado el Viernes, 14 Junio, 2019 - 07:10 (GMT-5)

La cantante cubana La Diosa ha compartido un vídeo en directo en su perfil de Facebook en el que arremetió contra Alain Rodríguez, mejor conocido por todos como el Paparazzi Cubano.

Primeramente, la artista presentó pruebas de antiguos mensajes que había intercambiado con el Paparazzi Cubano y posteriormente vídeos en los que mostraba episodios en los que Alain y su equipo le faltaban el respeto en vivo a través de las redes sociales.

Según La Diosa, el Paparazzi Cubano la ha desprestigiado en varias ocasiones y la ha dejado frente a su público como "una mal hablada y conflictiva".

La cantante le exigió respeto y le tachó de "explotador", así como de "aprovechado" y "arrastrado" tras haber hablado de ella en su programa dejándole como "una chatarra".

"Estás trabajando mal y eres un falta de respeto. Yo soy una mujer y una artista y exijo que me respetes. ¿Por qué hablas mal de mí? Jamás has venido a mi estudio a ver qué estoy haciendo. Si no me vas a poner en tu programa de buena fe no me pongas, no me hundas", añadió.

Además de explotar contra el Paparazzi Cubano, La Diosa no dudó en salir en defensa de su amigo Alexander Otaola. Tal y como comentó la cantante, Alain y su equipo no hacen más que mentir e imitar, malamente, al popular presentador.

La Diosa aprovechó para hablar sobre la invitación que le hizo el Paparazzi Cubano a Otaola de que fuese a la Isla para que hiciera su programa desde allí, algo que considera sería un total error ya que el presentador es uno de los más influyentes del momento.

"Deja de copiar a Otaola y de decirle que vaya a Cuba. Si Otaola va tú más nunca vas a poder hacer tu programa porque a él le piden foto hasta los de la aduana. Si sigues con ese método de trabajo no van a llegar a ningún lado. No pueden seguir metiéndose con los artistas para ganar seguidores. Eres un falta de respeto", sentenció.

