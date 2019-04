Estados Unidos, Sur de la Florida,

Publicado el Lunes, 8 Abril, 2019 - 08:16 (GMT-5)

La gimnasta norteamericana, Samantha Cerio, tuvo el pasado viernes una mala caída tras una acrobacia aérea durante un evento deportivo universitario. El resultado fue una grave lesión en la que se dislocó las rodillas y se fracturó ambas piernas.

Tras la fuerte caída, Cerio quedó tendida en el suelo entre gritos de dolor y tuvo que ser trasladada con urgencia a un hospital. Abandonó el recinto en medio de los aplausos de los asistentes al evento deportivo.

Varios medios han calificado lo sucedido como una de las lesiones más terribles que haya sufrido un deportista en los últimos años.

El incidente ocurrió durante su primer turno en un torneo regional de universidades en Estados Unidos. El equipo de Samantha, los “Tigres de Auburn” estaba en la mitad de la semifinal, que será en Baton Rouge.

"Fue muy duro de ver" comentó el entrenador del equipo de la Universidad de Auburn, Jeff Graba, quien añadió que "Ella es una auténtica soldado. Lo último que dijo fue: 'Ve a ayudar a las chicas'".

El entrenador ha añadido que, aunque se ha dedicado a entrenar al equipo de “Los Tigres” durante nueve temporadas, y que desde 1980 ha sido entrenador de gimnasia, nunca había visto una lesión como la sufrida por Samantha.

La joven, por su parte, ha anunciado a través de una publicación en su perfil de Instagram que se retira del deporte:

"La noche del viernes fue mi última noche como gimnasta. Después de 18 años cuelgo mis guantes y dejo atrás la tiza. No podría estar más orgullosa de la persona en la que me ha convertido la gimnasia Me ha enseñado trabajo duro, humildad, integridad y dedicación, sólo por nombrar algunas cosas. Me ha dado desafíos y obstáculos que nunca habría imaginado y que me han hecho probarme como persona. Puede que no haya terminado como tenía planeado, pero nada sale como está planeado".

También agradeció a los compañeros que la han apoyado durante su etapa en la Universidad.

"Gracias a la familia de Auburn por darme una cada y la oportunidad de hacer el deporte que siempre será mi primer amor. Estoy orgullosa de haber tenido el privilegio de representar los colores azul marino y naranja de Auburn University durante los últimos cuatro años con un gran equipo al lado. Gracias por dejarme compartir mi pasión con vosotros. Gracias por dejarme ser parte de algo tan grande. Siempre llevaré el Emblema del Águila", dijo referencia a la canción que representa a la Universidad de Auburn (Alabama).

