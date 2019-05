América Latina, Venezuela,

Publicado el Viernes, 3 Mayo, 2019 - 11:04 (GMT-5)

“¿Qué opinas tú de que Maduro ha dejado Venezuela?”, es la pregunta que sirve de punto de partida al Youtuber Listillo Cubano en esta ocasión para indagar entre un grupo de cubanos que reaccionan, en casi todos los casos, con frases de apoyo al gobernante venezolano.

“No creo que maduro haya sido una mala persona”, afirma un singular entrevistado, que añade que el mejor presidente del mundo entero era Fidel Castro Ruz.

Una estudiante extranjera es la única que se atreve a mencionar la palabra “dictadura", precisa que Maduro “no está con el pueblo venezolano”, y que, en todo caso, se trata de una “situación bastante difícil”.

“Para mí Maduro, después de Chávez, es lo mejor que ha tenido Venezuela”, asegura otra entrevistada.

Otros confiesan sentirse sorprendidos o apenados. “Me he quedado frío algo tiene que haber pasado. No, no eso no es posible. Terrible”, afirma un entrevistado, y concluye que el hecho de que Maduro se haya ido del poder es lo peor “para todos los pueblos, para la izquierda del mundo entero”.

"Venezuela necesita un presidente como Maduro”, ratifica otro cubano, que pide “que el pueblo resista y que lo vuelvan a poner”.

Llama la atención que, a diferencia de otras cámaras ocultas de Listillo Cubano, en este caso no abundan las respuestas esquivas.

