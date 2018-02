Estados Unidos, Sur de la Florida,

La polémica desatada recientemente entre los exponentes del género urbano Baby Lores e Insurrecto, no parece tener fin.

Los cantantes han estado lanzando fuertes críticas el uno al otro a través de entrevistas y de sus redes sociales. La pelea comenzó luego de que Leandro Medina, alias Insurrecto, acusara a Baby Lores de ser gay y lo incitara a salir del clóset: “No tengo nada contra la comunidad gay. Yo tengo algo en contra de los gay que andan por ahí haciéndose los Rambos. ¿Tienes un plan en este país? Empieza ya, sal del clóset”, publicó Insurrecto en su cuenta de Instagram.

Tras un ir y venir de acusaciones, críticas y amenazas, Lores ha aprovechado una entrevista en el espacio de Facebook live La vida no es problema es solución, y ha retado a Insurrecto a una pelea en público: "Leandro Medina, te reto a una pelea delante de las cámaras, en una jaula, en Miami, como hacen los peleadores”, dijo Lores alegando que no quiere encontrárselo en un mall, un aeropuerto, o en ningún lugar donde pueda haber niños o público, porque “si nos encontramos nos vamos a matar, y yo no quiero formar eso”.

Lores aseguró que quiere pelear como los hombres de verdad, e invitar a la prensa y hacerlo público. Recordemos que ambos cantantes, excompañeros en la agrupación Clan 537, ya tuvieron un intercambio parecido hace años. “Yo no quiero caer en eso otra vez, volver a caer en indirectas, volver a mencionar su nombre. Hace muchos años yo lo enterré con El Chacal , todo el mundo lo sabe”, concluyó Baby Lores.