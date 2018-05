Estados Unidos,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

La cantante cubana Camila Cabello lanza, por fin, la versión estudio de "Sangria Wine", el tema que todos sus fans estaban esperando. Acompañada del rapero Pharrell Williams y con ritmos caribeños, la cubana presenta este tema que promete ser un éxito mundial.

Hace un mes, la artista cubana invitó al rapero a interpretar juntos el tema ante Los Ángeles. Entonces, la intérprete de "Havana" se encontraba en plena gira "Never Be The Same Tour" por Estados Unidos, que ha dejado de lado para acompañar a su amiga y cantante Taylor Swift en su "Reputation Stadium Tour".

La cubana y el estadounidense se divirtieron en el escenario al ritmo de "Sangria Wine", donde bailaron y dejaron al público asombrado por el fantástico dueto que formaban.

No ad for you

La primera vez que pudimos escuchar el tema fue, sin embargo, en Vancouver. Camila Cabello interpretó la canción en su primer concierto de su gira regalando a sus incondicionales un momento que jamás olvidarán.

Y no queada mucho para poder ver a los dos artistas encima de un escenario entonando el tema.

La canción sonará en directo en los Premios Billboard Music Awards este domingo, según ha informado el sello de la artista en Twitter.