América Latina, Cuba,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Ya está disponible en YuTube el video dance de la canción Preciosa, del músico cubano Descemer Bueno , dirigido y protagonizado por su novia Janelys Martínez.

Ya la bailarina y coreógrafa había adelantado imágenes del clip en sus redes sociales. La artista dijo sentirse súper emocionada porque este es uno de los trabajos que más ha disfrutado a nivel personal.

El video se rodó en Miami, donde reside Janelys.

No ad for you

La canción, en conjunto con Eliades Ochoa, se estrenó hace varios meses.

Bueno dijo que esta canción tenía una hermosa y triste historia. La escribió hace años y cuenta un momento de su vida personal que le marcó.

“Estoy muy orgulloso de esta canción. La escribí hace muchísimos años y tiene una bella historia pues esperaba un niño que no vino al mundo, la madre tenía cinco meses de embarazo y por circunstancias que me fueron reveladas muchos años después decidió abortar”, escribió en sus redes sociales.

“Un día de primavera en la ciudad de New York una paloma entró por mi ventana, no le preste mucha atención hasta que siguió aproximándose y llegó volando hasta la silla donde me hallaba (…) Allí se quedó y se durmió abría sus ojos y me miraba no sentía miedo me paraba y me sentaba pero allí seguía posada a la altura de mi hombro izquierdo, decidí pensar que era aquella niña que había venido a decir que me extrañaba tanto como yo a ella”, agregó.

La canción tiene ahora un video dance. Martínez ha trabajado en conjunto con el artista en los últimos meses y esta producción es parte de ello.

La joven adelantó a CiberCuba que tiene varios proyectos en cola, entre ellos un flasmob de Nos fuimos lejos que se filmará en las calles de Miami Beach.