Publicado el Sábado, 29 Febrero, 2020 - 18:05 (GMT-4)

El dúo cubano de reguetón, Yomil y El Dany, estrenó este sábado el tan esperado videoclip de su tema Navega, que se estrenó en vivo por su canal de YouTube con más de 300 fans esperando ser los primeros en verlo.

El clip fue filmado en La Habana y está dirigido por el realizador Rou Roff, con quien los artistas están trabajando con frecuencia.

A pesar de que los reguetoneros recibieron mucho elogios y comentarios positivos de sus seguidores, que los reafirman como "lo más pega'o de toda Cuba", muchos coincidieron en que, si bien el tema es bueno, el video no lo es tanto.

No ad for you

"Los reyes de Cuba, lo mejor que hay, mis respetos y bendiciones a Yomil y Dany", "Han hecho mejores videos, este no está bueno", "Desde Las Vegas Nevada para Yomil y El Dany miles de bendiciones", "El tema es una bomba, pero el video no me gustó", "El tema está duro, fuego", "Este no puede ser el video oficial de este bombazo", comentaron algunos seguidores.

Otros también se quejaron de que el estreno del clip se demoró mucho, pues estaba en un inicio previsto para el viernes, pero el dúo ya había hecho saber en sus redes que no les fue posible subir el video el viernes, por lo que su estreno se pasaba al sábado por la tarde.

"Mi gente, les pedimos mil disculpas de parte del equipo YD por el fallo que hemos tenido para poder subir a tiempo el video de *NAVEGA*, por esa misma razón hemos pospuesto su lanzamiento para mañana sábado a las 5 pm, les pedimos mil disculpas una vez más, pero hay cosas que se nos van de las manos", se lee en un comunicado en sus redes.