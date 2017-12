Maestros cubanos: ¿falta de preparación o de vocación?

Un breve reportaje de Cubanet intenta responder a la pregunta de si los maestros cubanos están realmente preparados para ejercer su profesión.

Para Luis Orlando Nápoles, profesor de una escuela pedagógica, los jóvenes que él ayuda a formar sí están preparados.

“Tenemos un grupo que se va a graduar de nivel medio superior. Ellos tienen cualidades y aptitudes para estar ya trabajando en las escuelas primarias. Y tienen vocación”.

Un estudiante que se prepara para ser maestro afirma que los profesores deben ser seguidores de las ideas de Martí y de Fidel.

Otra adolescente entrevistada explica: “Creo que si una persona no está totalmente preparada no debe hacerlo, porque no le va a estar enseñando correctamente a los alumnos, y nosotros somos el espejo de los niños”.

Adultos encuestados en las calles de La Habana muestran su preocupación por el tema.

Una mujer de mediana edad opina que los docentes de secundaria imparten Matemática y Español sin ser licenciados y sin ser nada. “Me parece que no están preparados”, alega.

Otra asegura que los profesores que ejercen hoy en día es porque no tienen otra opción.

“A los muchachos hay que ponerles un profesor particular, porque llegan a los niveles superiores sin base ninguna, por eso desaprueban”, manifiesta un hombre.

Por último, una maestra jubilada pone el dedo en la llaga. “Hay muy buenos maestros, igual que antes. Lo que hay que tener es vocación. La vocación es lo fundamental, cuando no hay vocación, no sirves ni para maestro, ni para médico, ni para nada”.