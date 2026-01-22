"A veces se necesita un dictador": La polémica frase de Trump en Davos

Ver más

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles en el Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, Suiza, que “a veces se necesita un dictador”, una frase que pronunció en un encuentro con empresarios después de su intervención en el evento y mientras respondía a críticas sobre su estilo de liderazgo.

Según el video del intercambio, Trump dijo que suele recibir ataques por supuestamente ser un “dictador”, y remató: “Yo soy un dictador. Pero a veces se necesita un dictador”, antes de afirmar que su enfoque se basa en el “sentido común”.

En el mismo contexto, también defendió su discurso en Davos y aseguró que tuvo “buenas críticas”.

"Es sentido común, todo está basado en sentido común. No es conservador o liberal o nada más, es 95% sentido común y eso es lo que tenemos", dijo.

La declaración ocurrió en una jornada en la que Trump volvió a concentrar la atención del foro.

En su participación y mensajes paralelos, insistió en un enfoque de política exterior más confrontativo y transaccional que, de acuerdo con reportes desde Davos, tensó aún más la relación con aliados europeos y reavivó la controversia sobre su agenda internacional.

Uno de los puntos más destacados del día fue su presión para abrir “negociaciones inmediatas” sobre Groenlandia, con declaraciones que medios estadounidenses describieron como una de sus posturas más explícitas a favor de que la isla pase a control estadounidense, en un momento en que Dinamarca y otros actores europeos rechazan públicamente esa posibilidad.

Qué dijo exactamente sobre “dictador” y cómo lo enmarcó

Trump presentó la frase como una respuesta a señalamientos previos sobre autoritarismo: afirmó que lo llaman “un dictador horrible”, se atribuyó el término y sostuvo que “a veces” hace falta un “dictador”, vinculándolo a la idea de actuar con eficacia y al “sentido común”.

La frase de Davos se suma a otros episodios recientes en los que Trump ha hecho comentarios sobre la idea de un “dictador”, lo que ha alimentado críticas sobre su retórica y su forma de ejercer el poder.

A su paso por Davos, Trump abordó asuntos de política internacional —incluyendo críticas a Europa, comentarios sobre Venezuela y afirmaciones sobre inteligencia artificial— como parte de su conversación posterior con empresarios.