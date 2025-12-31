Recaudador de impuestos de Miami-Dade no teme a demanda y reafirma ofensiva contra negocios vinculados con Cuba

Vídeos relacionados:

El recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade, Dariel Fernández, defendió públicamente la actuación de su oficina frente a la demanda presentada por una empresa privada tras la revocación de licencias comerciales a negocios vinculados con transacciones hacia Cuba, y dejó claro que continuará aplicando la ley "de manera transparente y sin ningún tipo de remordimiento".

En entrevista con el periodista Javier Díaz, de Univisión, Fernández explicó que su prioridad desde que asumió el cargo ha sido transformar la percepción y el funcionamiento de su oficina, la cual impacta directamente la vida de cerca de tres millones de residentes del condado.

Subrayó que su gestión se rige estrictamente por el cumplimiento de la ley estatal y federal.

"El enfoque es hacer lo que la ley dice. Si usted tiene un negocio en el condado de Miami-Dade y va a conducir algún tipo de transacción con Cuba, tiene que tener una licencia de la OFAC o trabajar bajo una licencia general que especifique claramente qué tipo de actividad se realiza", explicó.

Fernández precisó que el proceso seguido por su oficina ha sido gradual y basado en la notificación. Primero se enviaron cartas a las empresas para solicitar documentación, algunas respondieron y otras no. Posteriormente se envió una segunda notificación.

Aquellas compañías que entregaron la información y demostraron estar dentro de los parámetros legales no enfrentaron consecuencias y recibieron nuevamente su impuesto local para negocios, lo que les permitió continuar operando.

El recaudador aclaró que su oficina no tiene la facultad de cerrar negocios directamente, sino que ejecuta un proceso administrativo de revocación del Local Business Tax Receipt.

Explicó que dicho impuesto local es indispensable para crear y mantener una empresa en Miami-Dade, y que luego cada negocio debe contar con una licencia ocupacional municipal o del área no incorporada del condado.

Consultado sobre la posibilidad de enfrentar más demandas por parte de las empresas afectadas, Fernández respondió que el sistema legal estadounidense garantiza el derecho de cualquier persona o entidad a acudir a las cortes si no está de acuerdo con una decisión administrativa.

"Si lo quieren resolver ante las cortes, no hay ningún problema. Yo fui electo para hacer cumplir la ley y eso es lo que estamos haciendo", afirmó.

El funcionario recordó además otras acciones impulsadas durante su gestión, como la eliminación de largas filas, la erradicación de la venta ilegal de citas y la falsificación de documentos para obtener licencias de conducir e identificaciones, así como procesos de revisión relacionados con permisos de estacionamiento para personas con discapacidades.

"Estamos abiertos a seguir trabajando para siempre poner a cada uno de los residentes del condado de Miami-Dade primero", concluyó.

La demanda contra el condado surge luego de que se iniciara una ofensiva administrativa para revocar licencias a empresas presuntamente vinculadas con operaciones económicas ilegales con Cuba.

Fernández ha reiterado que estas acciones se sustentan en la ley de Florida, particularmente en el Estatuto §205.0532, que faculta a las autoridades locales a actuar cuando existan preocupaciones legítimas sobre negocios que operen con entidades controladas por el régimen cubano sin la debida autorización federal.

Bajo este marco legal, la oficina del recaudador puede revocar el Local Business Tax Receipt hasta que las empresas demuestren pleno cumplimiento de las regulaciones aplicables.

Aunque una compañía decidió llevar el caso a los tribunales, Fernández aseguró que la postura del condado no cambiará y que continuará actuando conforme a los procedimientos administrativos y legales establecidos.

Días antes, el condado había revocado las licencias de 20 negocios que no pudieron demostrar autorización federal para realizar transacciones con Cuba.

Como parte de la investigación, 75 empresas fueron notificadas para que presentaran permisos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y/o de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS). De ellas, 48 respondieron satisfactoriamente y quedaron descartadas de cualquier vínculo ilegal, mientras que las restantes recibieron una segunda advertencia.

Tras vencerse el plazo, se procedió a la revocación del impuesto local para negocios, dejándolas imposibilitadas de operar legalmente.

Entre las compañías afectadas figuran agencias de viajes, servicios de envíos, logística y multiservicios, varias con más de una sede en el condado. La revocación entró en vigor de inmediato y contempla sanciones adicionales para quienes continúen operando sin licencia válida.

Fernández ha reiterado que Miami-Dade no será utilizado como plataforma para financiar ni sostener al régimen cubano, una postura que ha defendido desde septiembre, cuando lanzó una advertencia pública a las empresas que pretendieran hacer negocios con La Habana.

El funcionario, emigrante cubanoamericano, ha insistido en que su compromiso es impedir que se lucre con el sufrimiento del pueblo de la Isla y en alinear la política local con las demandas del exilio cubano, que exige acciones firmes contra quienes faciliten recursos al régimen.