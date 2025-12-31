La cubana Isis Sierra, hermana del reguetonero Chocolate MC, respondió sin filtros a quienes la critican a ella y a La Flor de Cuba, tras ser señaladas en redes sociales como “infladoras”. En un video compartido en su cuenta de Instagram, la creadora envió un mensaje directo a quienes, según dijo, se esconden detrás de comentarios negativos por miedo a intentar algo por sí mismos.
“La Flor de Cuba es una infladora y tú también eres otra. Ese es uno de los comentarios que más se me repiten en redes, y casi siempre vienen del mismo tipo de personas: las que no se atreven a hacer lo que otros ya se atrevieron”, comenzó diciendo Sierra, visiblemente serena pero con tono firme.
La cubana aseguró que no conoce personalmente a La Flor de Cuba (@una_flor_oficial), pero dejó claro que siente una gran admiración por ella. “No la admiro por el dinero ni por los números, sino por su historia. Cuando llegó a este país le cerraron puertas, perdió negocios y tuvo que reinventarse. Hoy promociona empresas, trabaja con TikTok Shop y ha vendido más de un millón de dólares. Entonces, ¿es una infladora? No”, afirmó.
Isis también aprovechó el momento para hablar de su propio proceso de superación desde que llegó a Estados Unidos. “Cuando llegué aquí dijeron que no iba a lograr nada, que me creía que estaba en Cuba por vender croquetas. Y yo no me puse a discutir, me puse a hacer”, relató. Actualmente, Sierra comparte contenido sobre marketing digital, pero recalcó que su mensaje va más allá de la promoción: “Cuando dices que alguien es una infladora, no estás describiendo a esa persona, estás describiéndote a ti, a tu miedo, a tu frustración. Deja de criticarla y supérate”.
El video se llenó rápidamente de mensajes de apoyo y reconocimiento. “Tu cara cuando dices ‘supérate’ es un reto”, comentó una usuaria. Otros escribieron: “Así mismo, las dos lo han logrado con sacrificio”, “Eres un ejemplo”, y “Literal, bendiciones”. La publicación de Isis Sierra, más que una defensa, se convirtió en una declaración de principios que muchos aplaudieron: avanzar, sin mirar a quienes solo saben criticar.
Preguntas frecuentes sobre Isis Sierra y la polémica de las "infladoras"
Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué llaman "infladoras" a Isis Sierra y La Flor de Cuba?
El término "infladoras" se utiliza de forma despectiva para referirse a personas que, según algunos, presumen de logros o posesiones que no han obtenido de forma genuina. Isis Sierra y La Flor de Cuba han sido criticadas en redes sociales bajo este término, pero ambas defienden su trabajo y esfuerzo personal como base de sus éxitos.
¿Cuál es la respuesta de Isis Sierra a quienes la critican?
Isis Sierra responde a las críticas con un mensaje de superación personal. Ella enfatiza que las críticas reflejan más las inseguridades de quienes las hacen que su propia realidad. Además, destaca que su éxito se debe a su esfuerzo y dedicación, y no a depender del nombre o la fama de su hermano, Chocolate MC.
¿Cómo ha superado Isis Sierra los desafíos tras emigrar a EE. UU.?
Isis Sierra ha enfrentado numerosos desafíos desde que emigró a Estados Unidos, incluyendo la falta de apoyo en ciertos momentos. Sin embargo, ha utilizado estos obstáculos como motivación para construir su propio camino, enfocándose en el marketing digital y el desarrollo personal, y compartiendo su experiencia a través de las redes sociales.
¿Cuál ha sido el impacto del video de respuesta de Isis Sierra en redes sociales?
El video de Isis Sierra ha generado una gran cantidad de apoyo y reconocimiento en redes sociales. Muchos usuarios han alabado su actitud de resiliencia y su mensaje inspirador, destacando su ejemplo de superación personal y su capacidad para transformar las críticas en una declaración de principios sobre la importancia de avanzar sin mirar a los detractores.
