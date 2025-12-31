La cubana Isis Sierra, hermana del reguetonero Chocolate MC, respondió sin filtros a quienes la critican a ella y a La Flor de Cuba, tras ser señaladas en redes sociales como “infladoras”. En un video compartido en su cuenta de Instagram, la creadora envió un mensaje directo a quienes, según dijo, se esconden detrás de comentarios negativos por miedo a intentar algo por sí mismos.

“La Flor de Cuba es una infladora y tú también eres otra. Ese es uno de los comentarios que más se me repiten en redes, y casi siempre vienen del mismo tipo de personas: las que no se atreven a hacer lo que otros ya se atrevieron”, comenzó diciendo Sierra, visiblemente serena pero con tono firme.

La cubana aseguró que no conoce personalmente a La Flor de Cuba (@una_flor_oficial), pero dejó claro que siente una gran admiración por ella. “No la admiro por el dinero ni por los números, sino por su historia. Cuando llegó a este país le cerraron puertas, perdió negocios y tuvo que reinventarse. Hoy promociona empresas, trabaja con TikTok Shop y ha vendido más de un millón de dólares. Entonces, ¿es una infladora? No”, afirmó.

Isis también aprovechó el momento para hablar de su propio proceso de superación desde que llegó a Estados Unidos. “Cuando llegué aquí dijeron que no iba a lograr nada, que me creía que estaba en Cuba por vender croquetas. Y yo no me puse a discutir, me puse a hacer”, relató. Actualmente, Sierra comparte contenido sobre marketing digital, pero recalcó que su mensaje va más allá de la promoción: “Cuando dices que alguien es una infladora, no estás describiendo a esa persona, estás describiéndote a ti, a tu miedo, a tu frustración. Deja de criticarla y supérate”.

El video se llenó rápidamente de mensajes de apoyo y reconocimiento. “Tu cara cuando dices ‘supérate’ es un reto”, comentó una usuaria. Otros escribieron: “Así mismo, las dos lo han logrado con sacrificio”, “Eres un ejemplo”, y “Literal, bendiciones”. La publicación de Isis Sierra, más que una defensa, se convirtió en una declaración de principios que muchos aplaudieron: avanzar, sin mirar a quienes solo saben criticar.