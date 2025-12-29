Empresa presenta demanda tras medidas para revocar licencias a compañías vinculadas al régimen cubano

Vídeos relacionados:

Una empresa privada presentó una demanda judicial contra el Condado de Miami-Dade luego de que las autoridades locales iniciaran acciones para revocar licencias comerciales a compañías acusadas de mantener vínculos económicos ilegales con el régimen de Cuba.

La información fue confirmada por el Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade, Dariel Fernández, quien defendió públicamente la actuación de su oficina en una publicación en Facebook.

Fernández sostuvo que su responsabilidad, establecida por la ley del estado de Florida, es hacer cumplir la normativa vigente y proteger la seguridad y la confianza de los residentes del condado.



Según explicó, el Estatuto de Florida § 205.0532 faculta a las autoridades locales a actuar cuando existan preocupaciones legítimas sobre empresas que operen en conexión con la dictadura comunista cubana, especialmente si dichas operaciones se realizan sin la debida autorización federal.

Bajo ese marco legal, el Recaudador de Impuestos puede revocar el Local Business Tax Receipt (licencia comercial local) a aquellas compañías que no cumplan con la ley, hasta que demuestren plena conformidad con las regulaciones aplicables.



Fernández confirmó que, aunque una empresa optó por llevar el asunto a los tribunales, la postura del condado no cambiará. “Seguiremos haciendo cumplir la ley con firmeza, responsabilidad y conforme a los procedimientos legales y administrativos establecidos”, afirmó.

El funcionario subrayó que la prioridad de su oficina es proteger la integridad, la seguridad y la confianza de la comunidad de Miami-Dade, reiterando que las acciones no responden a motivaciones políticas, sino al cumplimiento estricto de la ley estatal y federal.

El caso podría sentar un precedente legal relevante para otras jurisdicciones de Florida, en un contexto de mayor escrutinio sobre empresas radicadas en Estados Unidos que mantienen vínculos comerciales con entidades controladas por el régimen cubano.

Licencias revocadas

La semana pasada, el condado dio un contundente paso en la aplicación de sanciones contra actividades comerciales relacionadas con el régimen, al cancelar las licencias de 20 negocios que no pudieron demostrar autorización federal para operar con la Isla.

De acuerdo con Telemundo 51, la medida fue anunciada por el recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernández, quien explicó que su oficina inició una revisión a gran escala luego de detectar posibles violaciones a las leyes federales que regulan el comercio con Cuba.



Como parte del proceso, 75 empresas fueron notificadas y se les solicitó documentación que acreditara permisos otorgados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y/o la Oficina de Industria y Seguridad (BIS). De ese total, 48 negocios respondieron satisfactoriamente, descartando cualquier relación comercial ilegal con la Isla.

Las empresas que no respondieron recibieron una segunda advertencia el 25 de noviembre de 2025, en la que se les informó que la falta de respuesta sería considerada una presunción de incumplimiento legal. Tras vencer el plazo, las autoridades procedieron a revocar el Impuesto Local para Negocios, dejando a esas entidades imposibilitadas de operar legalmente en Miami-Dade.

Entre las compañías afectadas figuran agencias de viajes, servicios de envíos, logística y multiservicios, varias de ellas con más de una sede en el condado. La revocación entra en vigor de inmediato y contempla sanciones adicionales para quienes continúen operando sin licencia válida.

El medio de prensa informó que con efecto inmediato, los siguientes negocios no cuentan con el aval para operar en el condado:

Havana Sky Travel Inc. (2 ubicaciones)

AMZ Immigration and Multi-Services Corp.

Global Cargo Corp

Globi Multiservices Inc., operando como Globi Envios

Managua Travel Agency Inc., operando como Cuba Travel & Services

BM Envios Cargo Corp

R & R Logistics Customer Freight Solutions LLC

Leafy Holidays Inc

JM Services LLC

Yumury Envios & Travel LLC (2 ubicaciones)

Lucero Services Corp

OMD Multiservices LLC, operando como Martinair Travel

JC Montoya Services Inc

Latin Logistics LLC, operando como Avianca Express

Capote Express Inc

Pocho Express LLC

Xcellence Travel Inc

Via Blanca Multiservice Inc.

Tu Cuba Multiservices Corp

Xael Charters Inc. (2 ubicaciones)

Fernández sostuvo que la acción se ampara en la legislación estatal y local, que faculta al condado a negar o cancelar licencias a cualquier entidad que mantenga relaciones comerciales con Cuba en violación de la ley federal.

“Miami-Dade no será utilizado como plataforma para financiar ni sostener al régimen cubano”, afirmó el funcionario, quien subrayó que su experiencia personal como emigrante cubano refuerza su compromiso con el cumplimiento estricto de la ley.

El recaudador adelantó que las investigaciones continúan y que más negocios podrían enfrentar medidas similares en las próximas semanas. “Este es solo el inicio de un proceso que se conducirá con firmeza y respeto absoluto al estado de derecho”, concluyó.

Guerra avisada...

En el mes de septiembre, Fernández ya había lanzado una advertencia contundente a las compañías que intenten hacer negocios con el régimen cubano, asegurando que no permitiría que se lucren a costa del sufrimiento del pueblo de la isla.

En aquel momento, recordó que la ley de Florida es clara y dice que cualquier empresa vinculada con La Habana puede perder sus licencias locales y ser obligada a cerrar operaciones en el condado.

Voz del exilio

Fernández, que se define como un “emigrante cubano que conoce de primera mano el dolor y sufrimiento que esta dictadura ha infligido”, ha asegurado en múltiples ocasiones que hará todo lo que esté a su alcance para que “ningún negocio que se beneficie del dolor del pueblo cubano opere en Miami-Dade”.

Con esta declaración, la política local del sur de la Florida se coloca en sintonía con las demandas del exilio, que reclama acciones firmes contra quienes faciliten recursos al régimen, en un momento de crisis económica y social en la isla.