América Latina, Cuba,

Artistas cubanos se citaron los días 1 y 2 de agosto en la Habana Vieja para debatir sobre las consecuencias que dejará en Cuba la aplicación del decreto ley 349, que establece nuevos delitos en materia de política cultural.

La intérprete Ana Olema arremetió en las redes sociales contra la normativa publicada en la Gaceta de Cuba. "Con la mirada altiva y con la sonrisa amplia desafiamos ese Estado Totalitario. Decimos NO al Decreto Ley 349 que convierte el arte en delito, decimos NO a la Constitución del Partido Comunista de Cuba porque ningún Partido puede estar por encima de la Carta Magna, decimos NO a esa reforma porque NO nos han preguntado, decimos SI a la movilización ciudadana, a la autoconvocatoria para un plesbicito vinculante, porque los cubanos y cubanas queremos perseguir nuestra felicidad, y estamos listos para eso. Como dice nuestro amigo Amaury, JUNTOS PODEMOS", escribió en su perfil de Facebook.

Según Martí Noticias, la reunión fue convocada por Luis Manuel Otero Alcántara y Yanelys Núñez, quienes ya mostraron en la capital cubana su oposición a la medida del gobierno.

El pasado 21 de julio la historiadora del arte y pareja de Alcántara se llenó el cuerpo de excremento para protestar por el decreto ley 349.

El plan inicial era que "Luis Manuel Otero se cubriría de mierda mientras exhibía un cartel que decía arte libre", pero fue arrestado junto al poeta Amaury Pacheco.

La detención hizo que Yanelys dicidiera protestar por él y cubrirse todo el cuerpo de excremento. "La cultura cubana está siendo pisoteada y si Luis Manuel no pudo hacerlo, yo lo voy a hacer", aseguró en aquella ocasión.

Tras ser liberado Alcántara explicó al citado medio que la performance quería mostrar cómo se sienten ante un poder casi absoluto y denunció que el gobierno cubano puede imponer leyes "que van contra el propio individuo y no pasa nada".

El decreto sostiene que cualquier infracción será penada con multas hasta de 2.000 pesos; decomiso de instrumentos, equipos, accesorios y otros bienes, así como la suspensión de espectáculos o cancelación definitiva de licencias para el trabajo por cuenta propia.