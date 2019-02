América Latina,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Publicado el Viernes, 1 Febrero, 2019 - 06:47 (GMT-5)

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha anunciado este jueves que ofrecerá hasta 4.000 millones de pesos colombianos, unos 1.2 millones de dólares, por información sobre los líderes del Ejército de Liberación Nacional.

“Hoy se lanza una campaña donde se van a ofrecer 4.000 millones de pesos por criminales como alias ‘Gabino’, alias ‘Pablito’ o como alias ‘Antonio García’, del grupo ELN”, dijo Duque en la presentación en el Choco, un departamento fronterizo con Panamá.

La posición de Duque hacia el ELN se recrudeció después del atentado terrorista del pasado 17 de enero en Bogotá, donde murieron unos 20 jóvenes. El presidente canceló los diálogos de paz que estaban congelados en La Habana y solicitó al gobierno cubano la extradición inmediata de las 10 personas de este grupo paramilitar que permanecen en la isla.

No ad for you

"Esta acción la hacemos porque la ciudadanía va a ser fundamental en este trabajo articulado para ayudarnos a saber dónde están, para que ellos sepan que todo un país los está persiguiendo porque no queremos más asesinatos de líderes, no queremos más terrorismo, no queremos más secuestros y no queremos más extorsión", señaló Duque.

Las recompensas por información sobre los líderes del ELN irán desde los 500 millones (161.000 dólares) hasta los 4.000 millones de pesos colombianos, en dependencia del rango de los miembros.

Duque busca acabar con la muerte de líderes sociales y defensores de derechos humanos a manos de esta guerrilla paramilitar y otras como un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL) por quienes ofrece 2,000 millones de pesos (unos 644,000 dólares), agrega la agencia EFE.

En 2018 se registraron unos 172 asesinatos, según datos de la Defensoría del Pueblo de Colombia.

Los miembros del ELN que están en Cuba han dicho que "no será posible concretar tal retorno en el plazo previsto". El protocolo firmado establecía 15 días para volver a Colombia, pero todavía continúan en La Habana.

Con información de EFE y CM& la noticia.

Foto: Twitter / Iván Duque

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194