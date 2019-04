Estados Unidos, Sur de la Florida,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Publicado el Domingo, 7 Abril, 2019 - 14:32 (GMT-5)

La actriz cubana radicada en Miami, Aly Sánchez, se subió a la silla caliente del show TN3 y contó, a partir de varias preguntas, cómo llegó a los Estados Unidos y cómo fue crecer en un pueblito como Banao (Sancti Spíritus).

"Mi mamá (nos apuntó en la lotería de visas) porque se había separado de mi papá y estaba pasando por un mal momento y le dijo a una amiga que no lo quería ver más en su vida y ella le sugirió que se pusiera en la lotería de visas, y ella se puso sin imaginar jamás que nos la íbamos a ganar", contó Aly.

Sin embargo, su mamá, su hermano y ella, a pesar de ganarse el famoso 'bombo', no puedieron usarlo porque no tenían el dinero para pagar todos los gastos en papeles y chequeos médicos que el trámite requiere.

No ad for you

"Yo me gano un viaje de trabajo a México y después vine (a Estados Unidos) y entonces no me hizo falta la lotería de visas porque después yo los traje (a su mamá y hermano)".

Aly también contó cómo fueron las cosas en su pueblo de Banao, de aproximadamente 1500 personas, cuando se supo que su familia se había ganado el bombo.

"Fue complicado, porque nosotros éramos muy queridos en ese pueblito. Yo estaba en el ISA, mi hermano era director de la secundaria de Banao y mi mamá era bibliotecaria. Aproximadamente todas sus amigas le dieron la espalda y también se hizo algún que otro boicot contra mi hermano para sacarlo de la escuela.

"Alguien de mi pueblo, que al pasar de los años supimos quién era y era alguien muy allegado a nosotros por lo que fue un golpe peor, llamó al ISA y dijo lo que estaba pasando, y gracias a Dios, Armando Suárez del Villar fue quien contestó el teléfono y le dijo: 'Ocúpese de lo de usted, señora'. A mí jamás se me va a olvidar esa frase.

Después de recibir la llamada, "él me llamó a una oficina y me dijo: 'Nosotros te cogimos en paños, si el día de mañana tienes la oportunidad de irte, y decides quedarte, yo te voy a botar de la escuela, tu futuro no es en este país', y gracias a eso yo estoy aquí.

Aly Sánchez es uno de los rostros cubanos más conocidos de la televisión hispana. Trabaja en el Canal 41 y también como modelo. En diciembre pasado, tuvo su segunda hija, Sarah Marie, fruto de su relación con su esposo Roberto Balmaseda, con quien ya tienen a Sophia, de 7 años, y que sigue los pasos de modelo de su mamá.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194