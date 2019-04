América Latina, Cuba,

Publicado el Domingo, 21 Abril, 2019 - 12:51 (GMT-5)

“¡Señores, es una unidad por persona!”, exclamaba una trabajadora de la tienda en moneda nacional La Alegría, ubicada en el reparto Donato Mármol en Santiago de Cuba, en tanto numerosas personas se aglomeraban para comprar pasta dental, la cual escasea por estos días en la ciudad suroriental.

Niurka, residente del consejo Vista Hermosa, esperaba pacientemente entre la veintena de personas amotinadas en la entrada del establecimiento estatal, “hasta donde hemos llegado, fajados por un tubo de pasta, y en tremenda molotera. Hay gente que dice que estamos en el periodo especial, diría que ahora es peor, porque yo lo viví y puedo decir que antes no aparecían las cosas, pero había dinero y cuando aparecían uno las podía comprar al precio que fuera o por lo menos yo podía, pero ahora, no hay dinero y tampoco hay nada”, lamentó.

La señora, quien arriba al medio siglo de vida, también criticó los altos precios y la reventa de la pasta dental en el llamado mercado negro, “desde que vi el camión descargando la pasta, vine para acá, pero ya aquí, había cinco merolicos esperando y en cuanto sacaron a la venta los tubos de pasta, cayeron como auras y salieron con la jaba llena. Ahora sale la dependienta con la cara muy fresca, y nos dice que, un tubo por persona”.

“Claro, como los merolicos le dejan caer algo, ellos le dan prioridad y se llevan cualquier cantidad sin escatimar, pero para la población es la surrupia (migajas) que queda. Lo más lindo, que esos revendedores después la venden en la calle a 15 pesos el tubo y aquí lo cogen a 8 pesos, lo que hay que hacer es llamarles a los inspectores para que dejen el descaro, pero como todos se quedan callados, uno también tiene que callarse o sino el malo es uno”, denuncia Niurka.

Por otro lado, un señor, el cual se encontraba en la cola, también reprochó la racionada cantidad que se estaba expendiendo a la población, “un solo tuvo de pasta por persona, ¿eso es liberado o por la libreta?”, se pregunta burlonamente.

“En mi casa somos tres personas y si compro un tubo, nada más, entonces solo alcanza para una semana, y uno no sabe cuándo va a volver a la tienda, ya para eso, que pongan la pasta dental por la libreta como antes”, dijo el señor.

Muchos, ante la ausencia de pasta dental en los centros estatales, han tenido que recurrir a los revendedores que, como bien Niurka, hacia mención, por un tubo de pasta dental de 85 ml y producido por la empresa cubana Suchel, los merolicos cobran 15 pesos (unos 0.60 CUC), pero debido a la demanda creciente del articulo de higiene personal, hasta los comerciantes se desabastecen rápidamente. Quedando solo como opción la pasta Colgate, que venden las llamadas “mulas” entre 4 y 6 CUC, de acuerdo con la cantidad que traiga el envase.

Sin embargo, esta última opción no es la más aceptada por la población, pues eso significaría gastar aproximadamente 24 CUC mensuales en una vivienda de 5 personas. De ese modo lo refiere Tania, “en mi casa viven cuatro personas, mi marido, mis dos hijos y yo. Todos usamos el mismo tubo de pasta, porque en Cuba es así, todo es de todos, y un tubo de los que venden en la tienda, solo alcanza para menos de una semana. Ahora con la escasez que hay, hemos comprado Colgate, pero esa, es un verdadero lujo. Es verdad, que es muy buena, pero yo compré un tubo de 6.00 CUC de 160 ml y no hace una semana que lo compré y ya esta por la mitad, si nos guiamos por ese lujo, nos quedamos sin dinero”, refiere.

Con la escasez de cárnicos, sal, pasta y muchos otros productos necesarios en la cotidianidad, la angustia, el desespero, la euforia, y los temores de un nuevo periodo especial, se apoderan de la mayoría de los residentes en la isla, que no encuentran soluciones ante la carestía que por estos días habita en cada vivienda cubana, asechando en silencio desde la despensa, desde el refrigerador, que se mantiene lleno de hielo y con algunos pomos de agua, disimulando los espacios vacíos.

Estas son algunas de las razones por las que muchos deciden irse del país, no importa a donde, no importa si es desconocido, solo buscan huir de la penuria y del hambre, otros alegan que no esperan más, como Tania, quien, al terminar sus comentarios en aquella fatígosa cola en la tienda estatal, irónicamente llamada “La Alegría”, señaló ante CiberCuba, “no me interesa si tengo que cruzar 20 países y 10 selvas, pero de que me voy, me voy".

"Mis hijos no van a pasar la necesidad que yo he tenido que sufrir en este país. Tampoco me importa, si me voy para Guyana o para Surinam, sé que, en cualquiera de esos lugares, aunque son desconocidos para mí, voy a estar mejor con mi familia que aquí”, selló mientras mostraba los cayos de sus manos, cansadas de la miseria", concluyó.

