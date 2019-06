América Latina, Cuba,

Publicado el Sábado, 29 Junio, 2019 - 15:57 (GMT-5)

Tras el anuncio de una rebaja en las tarifas de precios a los transportistas privados en Santiago de Cuba, la situación del transporte ha empeorado significativamente, ya que los emprendedores que aliviaban el flujo de pasajeros, entraron en paro, como forma de protesta ante los nuevos precios.

Muchos transportistas en Santiago de Cuba, alegan radicalmente que no saldrán del paro hasta que el Consejo de la Administración Provincial, determine una nueva tarifa que permita a los trabajadores del transporte no estatal sacar ganancias acordes con su trabajo, calificando a las nuevas regulaciones de manera general como un abuso.

Al instante de que medios oficiales anunciaran las nuevas tarifas, la población santiaguera se mostró satisfecha. Sin embargo, las largas horas en las paradas, los empujones y hasta los golpes, ahora cambian el punto de vista de muchos, que al parecer no imaginaban que la situación del transporte se convirtiera en una pesadilla.

Las cámaras de CiberCuba lograron captar una aglomeración de personas que en desespero trataban de entrar a algunos ómnibus estatales, en el reparto Altamira, los cuales se negaban a abrir las puertas, por la multitud enfurecida que también amenazaba con tirar piedras.

Ángel Orlando Velázquez Írsula, Subdirector de Operaciones de la Dirección Provincial de Transporte, advirtió en uno de los Paneles Informativos, transmitidos a través del canal local Tele Turquino, que la población no debía temer, puesto que la Dirección de Transporte aseguraba la transportación estatal ante las reacciones de los transportistas privados.

No obstante, las palabras del Subdirector, en menos de una semana, luego del anuncio de los precios topados, quedaron en las tantas promesas incumplidas del Partido Comunista.

Cary, vive en el reparto Versalles y cada mañana se dirige hasta su centro de trabajo en la Tienda La Plaza. Cuenta a CiberCuba que más de una vez en lo que va de semana la han amenazado con botarla del trabajo si sigue llegando tarde, además de perder los 10 CUC que recibe como estímulo en dicho centro.

“Ya me dijeron que me iban a botar si volvía a llegar tarde, y es que el transporte está tan malo, que uno se levanta a las 5 de la mañana y logra coger una guagua a las 9, ese es el problema, los jefes me dijeron que esa no era justificación, y me quitaron el estímulo”, denunció la trabajadora.

Más adelante señaló que tiene una niña pequeña, la cual deja antes de irse para el trabajo con una cuidadora y que no puede llevarla antes de las 7 de la mañana.

“Si esto sigue así, soy yo quien va a dejar de trabajar, porque yo tengo un ser que depende de mí, y tengo que dejarla a su hora en el sitio, antes cogía un 'pisicorre' que me dejaba cerca del trabajo, ahora ni una moto uno puede coger, porque nada da abasto”, refiere.

Autoridades santiagueras, ante la crítica situación del transporte urbano en Santiago de Cuba, han hecho un llamado a los transportistas privados, a realizar sugerencias de una nueva tarifa de precios, que se ajuste.

Mientras medio millón de habitantes en la Ciudad Héroe disputan una batalla campal cada día por llegar a sus destinos.

