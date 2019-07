Estados Unidos,

Publicado el Martes, 2 Julio, 2019 - 12:52 (GMT-5)

Un cubano denunció la discriminación y el maltrato al que fue sometido cuando se disponía a comprar combustible en una gasolinera de Estados Unidos.

"Esta señora que está aquí no me quiso vender gas simplemente porque soy cubano", se le oye decir en un video filmado con su propio celular.

El suceso tuvo lugar en la gasolinera ubicada en la 9605 Stella Link Rd, Houston, Texas.

Según relató el cubano, identificado en Facebook como Yosniel Tío-Papá, todo comenzó cuando hizo un comentario sobre los altos precios de la gasolina en la zona.

"Ahí me negó la gasolina (...). Hasta me ofendió la muy señorita sin yo decirle nada en lo absoluto y miren al otro señor tan educado, me golpearon, me tiraron mi dinero al suelo. Compartan por favor", posteó el cubano.

Y ciertamente, en las imágenes captadas puede verse a la mujer agrediéndolo y echándolo del lugar.

Esta no es la primera ocasión en que, por una razón u otra, un cubano denuncia haber sido discriminado en Estados Unidos.

El pasado año, la cubana Ana Almira denunció a través de sus redes sociales haber sido víctima de discriminación en una farmacia CVS en Miami, cuando llamó para pedir un medicamento y un dependiente le dijo que tenía que hablar inglés.

