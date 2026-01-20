ICE presume redada nacional contra inmigrantes con delitos graves: Un cubano entre los arrestados

Vídeos relacionados:

Ver más

El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) informó que este fin de semana realizó una amplia operación nacional contra inmigrantes con antecedentes penales graves, en medio de un clima de protestas y creciente polarización por las políticas migratorias en Estados Unidos. Entre los detenidos figura un ciudadano cubano, lo que vuelve a colocar a la comunidad de la isla en el centro del debate sobre seguridad, migración y criminalización.

De acuerdo con información difundida por el Departamento de Seguridad Nacional y citada por el medio conservador The Daily Wire, agentes de ICE arrestaron entre el 16 y el 18 de enero a decenas de inmigrantes indocumentados condenados previamente por delitos violentos en distintas ciudades del país. Las acciones se llevaron a cabo mientras continuaban protestas contra la agencia gubernamental, especialmente en Minnesota.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, defendió la operación asegurando que los agentes “nunca dejan de cumplir su misión de hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro”, y afirmó que durante el fin de semana fueron detenidos individuos condenados por crímenes como asesinatos, abusos sexuales y delitos relacionados con pandillas.

Entre los arrestados mencionados por las autoridades se encuentra Ronal Garbey-Jorin, un inmigrante cubano de 27 años detenido en Houston, Texas, con una condena previa por agresión a un familiar.

Aunque ICE no ofreció detalles adicionales sobre su estatus migratorio actual ni sobre un posible proceso de deportación, su inclusión en la lista oficial vuelve a poner bajo escrutinio a los cubanos detenidos por la agencia en el actual contexto de endurecimiento migratorio.

Las redadas se extendieron a varias ciudades importantes del país y, según el DHS, se produjeron en un escenario de aumento significativo de agresiones contra agentes de ICE. McLaughlin aseguró que los oficiales continúan “arriesgando sus vidas siete días a la semana”, incluso cuando enfrentan una fuerte oposición pública.

Lo más leído hoy:

Las protestas contra ICE no solo continuaron durante el fin de semana, sino que escalaron en algunos puntos. Autoridades federales investigan un incidente ocurrido durante un servicio religioso, cuando manifestantes interrumpieron la ceremonia, hecho que podría derivar en cargos federales.