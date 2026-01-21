México envía a EE.UU. 37 presuntos criminales y narcotraficantes para ser juzgados

Vídeos relacionados:

El gobierno de México trasladó este lunes a 37 presuntos criminales y narcotraficantes a Estados Unidos para ser juzgados en tribunales federales, en una operación conjunta con autoridades estadounidenses que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, calificó como “una acción histórica de cooperación bilateral”.

“Esta mañana el Gabinete de Seguridad Nacional trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país”, informó García Harfuch en su cuenta oficial en X (antes Twitter).

“La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional”, añadió.

Los detenidos fueron llevados a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas mexicanas, en coordinación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y la Administración de Control de Drogas (DEA).

El secretario precisó que, a solicitud del Departamento de Justicia, se estableció un compromiso formal de que las autoridades estadounidenses no solicitarán la pena de muerte contra ninguno de los trasladados, una condición habitual en los procesos de cooperación judicial entre ambos países.

“Con este traslado, ya son 92 criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos en esta administración que ya no podrán generar violencia en nuestro país”, afirmó García Harfuch, quien encabeza la política de seguridad del gobierno mexicano tras el endurecimiento de las operaciones conjuntas con Washington desde finales de 2025.

El operativo, sin precedentes por el número de trasladados en un solo día, ha generado controversia dentro de México. Algunos analistas y juristas señalaron que la Ley de Seguridad Nacional no contempla mecanismos de extradición o traslado penal directo, y acusaron al gobierno de realizar “entregas políticas” para reforzar su cooperación con Estados Unidos.

En redes sociales, críticos del funcionario recordaron que las extradiciones deben realizarse a través de procedimientos judiciales formales y no mediante traslados administrativos. “Lo estás haciendo porque temes que te lleven a ti y a tu jefa en un Blackhawk a Nueva York”, ironizó un usuario, en referencia a los recientes acuerdos de seguridad firmados con Washington.

Según fuentes del Departamento de Seguridad Nacional citadas por medios estadounidenses, la operación fue supervisada por el Comando Norte (USNORTHCOM) y se enmarca en los nuevos protocolos de cooperación antinarcóticos entre la administración de Donald Trump y el gobierno mexicano.

Entre los trasladados se encontrarían presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otras organizaciones implicadas en el tráfico de fentanilo, armas y lavado de dinero.

El Departamento de Justicia confirmó que los acusados serán procesados en cortes federales de seis estados por delitos de narcotráfico, homicidio, tráfico de armas y conspiración para distribuir drogas que causaron la muerte de ciudadanos estadounidenses.

La operación refuerza el compromiso de ambos países en el marco de la iniciativa “Operación Take Back America”, impulsada por el presidente Trump para desmantelar los carteles transnacionales y eliminar la influencia del narcotráfico en la región.