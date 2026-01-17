Honduras extradita a EE.UU. a cubano buscado por Interpol tras 15 años de fuga

Vídeos relacionados:

Las autoridades hondureñas entregaron este sábado a Estados Unidos al ciudadano cubano-estadounidense Jorge Marcelo Manso, reclamado por la justicia norteamericana desde hace más de 15 años por cargos relacionados con el tráfico de cocaína. La extradición marca el cierre de un largo período de fuga y el inicio de un proceso judicial que ahora se definirá en territorio estadounidense.

Manso, de 56 años, fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad desde San Pedro Sula hasta el aeropuerto internacional de Palmerola, en Comayagua, donde abordó un vuelo comercial con destino a Houston, Texas, para quedar a disposición de las autoridades que lo reclamaban, informaron fuentes policiales hondureñas citadas por La Prensa.

De acuerdo con ese medio, el cubano-estadounidense tenía activa una alerta roja de Interpol desde el 18 de febrero de 2009, emitida por orden del Tribunal Judicial Número 11 del condado de Miami, en Florida, por delitos vinculados al tráfico de cocaína. La causa se remonta a diciembre de 2008, cuando, según el expediente judicial, habría pactado la entrega de seis kilogramos de droga en Miami.

Durante un registro en su vivienda, las autoridades encontraron más de 120,000 dólares en efectivo y un kilogramo de cocaína. Tras admitir su participación, quedó en libertad bajo fianza, pero en 2010 huyó de Estados Unidos, lo que derivó en una nueva orden de arresto por evasión de la justicia.

El medio hondureño Once Noticias confirmó que la extradición fue ejecutada tras una solicitud formal de Estados Unidos, autorizada por la Corte Suprema de Justicia de Honduras luego de agotarse las instancias legales.

La operación se realizó en coordinación con agencias internacionales y bajo estrictas medidas de seguridad, como parte de los compromisos de cooperación judicial y lucha contra el crimen organizado asumidos por el país centroamericano.

Por su parte, Proceso Digital detalló que agentes de la Unidad de Interpol de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) fueron los encargados de realizar los trámites finales para la entrega del acusado, quien residía en la colonia Universidad de San Pedro Sula, el mismo lugar donde fue capturado días atrás.

Según informes de Interpol citados por ese medio, Manso habría ingresado a Honduras de manera irregular en 2015, permaneciendo en el país hasta su reciente localización.