Publicado el Miércoles, 31 Julio, 2019 - 15:51 (GMT-5)

El periodista cubano residente en República Dominicana, Roberto Cavada, insultó este lunes a un técnico de televisión durante una emisión en vivo del noticiero que presenta, porque el texto del teleprompter no correspondía con lo que estaba diciendo.

“Al señor de la tituladora que es un animal, que es un animal y no me está viendo. Usted pone en cola lo que yo estoy haciendo, para yo terminar de leerlo en el telepromter, si usted quiere, si no se va para su casa”, sentenció el periodista con tono alterado.

Roberto Cavada, quien figura como productor de Informativos del canal Telesistema, y presentador de su edición nocturna, pidió disculpas posteriormente por el insulto contra el técnico.

"Mis excusas formales y sinceras al joven que ofendí públicamente", escribió en Twitter, acompañado de un audio de ocho minutos en el que habla ampliamente sobre lo sucedido.

Cavada pidió disculpas “por la ofensa desproporcionada" contra el joven técnico, pero al mismo tiempo argumentó que en la producción del programa surgen “decenas de errores", entre otros motivos "por la falta de preparación y superación profesional de nuestro equipo”.

El periodista cubano dijo estar al tanto de todo lo que se ha escrito y dicho en redes sociales sobre él, y que entre los grupos de WhatsApp de técnicos de televisión le han dicho hasta del mal que se va a morir, en defensa del técnico afectado.

Añadió que ha recibido comentarios xenófobos, amenazas de muerte, insultos de todo tipo, así como también críticas constructivas y consejos que han estado llenos de profesionalismo, ética y valores familiares.

Finalmente, Cavada puso su cargo de productor de informativos Telesistema y de la edición estelar de Telenoticias a disposición de los dueños del canal.

Roberto Cavada es conocido en República Dominicana por sus constantes exabruptos en televisión, sobre todo al comentar noticias de corte social o político, asegura Diario Libre.

Sin embargo, lo sucedido el lunes generó polémica en las redes sociales, y es que se trata de la segunda vez, en pocos días, que el periodista cubano se ha visto envuelto en problemas por insultar a alguien.

A principio de julio, estalló en su Twitter contra Alfredo de la Cruz, un comunicador que tiene un espacio en Teleradio América, quien cuestionó la objetividad del cubano.

Alfredo de la Cruz escribió “Don #PepinCorripio debe aclarar si la basura de Roberto Cavada en el noticiero es un vocero y activista de Leonel Fernández o un enemigo jurado de Danilo Medina miren el Like a la publicación de Rafael Núñez”.

Cavada le respondió: “Le puedes preguntar a tu maldita progenitora. Ven... no le preguntes a Pepín. Ven aquí para yo enseñarte la basura que tanto te perturba... mediocre... imbécil...”.

Roberto Cavada ganó fama y reconocimiento como periodista en la Cuba de los años 90. Sin embargo, luego desapareció abruptamente de la vida de la Isla. Más tarde se supo se había ido a República Dominicana, donde se convirtió en reputado presentador en medios televisivos de ese país.

En varias entrevistas, Cavada ha asegurado que su salida de Cuba no estuvo motivada por razones políticas, como han comentado a menudo algunos de sus adversarios dentro de República Dominicana.

En un vídeo que publicó en su canal de Youtube, y que luego borró, Roberto Cavada -vestido de negro riguroso- dio cuenta de sus impresiones sobre la muerte de Fidel Castro, a finales de 2016.

En aquella oportunidad, afirmó que llegó a Dominicana con Fidel Castro, quien le convenció de que “la patria no es sólo de donde se nace, sino también donde se lucha y se muere”.

En una intervención que rondaba los siete minutos, Cavada no dudó en destacar “la grandeza” de Fidel. “A Fidel Castro hay que verlo en su película completa, no quedarnos en la fotografía del momento en el instante, sería un error capital… Siempre creí que Fidel Castro sería eterno y Dios me lo confirmó", concluyó entonces.

