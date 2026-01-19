Empresa de Bolivia retira de su parrilla los canales teleSUR y Rusia TV

Vídeos relacionados:

La estatal Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel S.A.) de Bolivia anunció la salida de los canales internacionales teleSUR y Rusia TV de su parrilla de programación, alegando “temas administrativos”, una decisión que reabre el debate sobre la presencia de medios estatales extranjeros en la televisión del país andino.

Según el comunicado publicado por teleSUR, Entel informó a sus usuarios que a partir del 17 de enero de 2026 ambos canales dejarán de estar disponibles en los servicios de televisión por fibra óptica IPTV, televisión satelital DTH y la aplicación Entel TV Smart. En el comunicado, la empresa no ofreció mayores detalles sobre las razones específicas de la medida.

La decisión recuerda un episodio similar ocurrido en noviembre de 2019, cuando durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez Entel rescindió el contrato con teleSUR. En aquel momento, la empresa argumentó inicialmente “problemas técnicos” y posteriormente una “reorganización de la grilla de televisión”, según un oficio firmado por el entonces gerente nacional de clientes de Entel y divulgado en redes sociales.

Sin embargo, esa salida fue revertida un año después. En noviembre de 2020, ya bajo la presidencia de Luis Arce, el Gobierno boliviano anunció el retorno de la señal de teleSUR, tras más de doce meses fuera del aire, como parte de una decisión política que reivindicó la plataforma multimedia impulsada por varios gobiernos de izquierda en la región.

Hasta el momento, Entel, empresa estatal que ofrece telefonía móvil, internet y televisión, no ha precisado si la exclusión de teleSUR, financiada principalmente por el régimen venezolano, y Rusia TV, vinculada al aparato mediático del Kremlin, será definitiva o si existe la posibilidad de un retorno futuro, como ocurrió en ocasiones anteriores.

La salida de ambos canales se produce en un contexto regional marcado por el cuestionamiento al rol de medios estatales extranjeros señalados por promover narrativas políticas alineadas con gobiernos autoritarios, lo que añade un componente político a una decisión que, oficialmente, Entel califica solo como “administrativa”.