¡Cuqui La Mora estrena auto en Miami! Así es su nueva adquisición

La actriz y humorista cubana Cuqui La Mora está de celebración: acaba de estrenar auto nuevo en la ciudad de Miami.
Radiante y feliz, posó junto a su flamante vehículo frente a un concesionario de Toyota de Hollywood, donde recibió el carro con un enorme lazo rojo sobre el capó.
Vestida con un conjunto deportivo rosa, la popular comediante levantó con orgullo las llaves de su nuevo Toyota Crown mientras compartía el momento con sus seguidores en redes sociales.
La popular artista compartió varias fotos en su perfil de Instagram dejando ver la emoción por este nuevo logro en su vida.
Cuqui La Mora, cuyo verdadero nombre es Aleanis Jáuregui, es una de las figuras más queridas del humor cubano. Con una sólida carrera tanto en la televisión como en el teatro, se ha ganado el cariño del público por su carisma, energía y espontaneidad.
Desde su llegada a Estados Unidos, ha continuado trabajando en varios proyectos artísticos, participando en espectáculos y manteniéndose activa en plataformas digitales.
Este nuevo auto representa no solo una comodidad personal, sino también un símbolo del esfuerzo y trabajo constante de la artista en el exilio.
Sus seguidores no tardaron en felicitarla por la adquisición, enviándole mensajes de apoyo y buenos deseos. “¡Te lo mereces!”, “¡Muchas bendiciones, Cuqui!”, y “¡A disfrutar ese carro nuevo!”, fueron algunos de los comentarios que inundaron sus publicaciones.
