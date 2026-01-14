Apagones y falta de combustible afectan transmisiones de radio y televisión en Ciego de Ávila

Vídeos relacionados:

Las transmisiones de radio y televisión en la provincia de Ciego de Ávila presentan serias afectaciones desde hace varios días debido a la crisis del Sistema Electroenergético Nacional y la falta de diésel para los grupos electrógenos de emergencia.

Según informó la División Provincial Radiocuba Ciego de Ávila, los problemas impactan tanto a la radio (AM y FM) como a la televisión analógica y digital, al no contar el Centro Transmisor de Televisión y FM con combustible suficiente para garantizar su funcionamiento durante los apagones.

De acuerdo con el post en Facebook de Televisión Avileña, las salidas del aire también afectan a varios municipios, entre ellos Bolivia, Chambas y Florencia, así como al transmisor de Cayo Coco.

La entidad ofreció disculpas a la población por las molestias ocasionadas, en un contexto marcado por apagones prolongados y crecientes dificultades para sostener servicios básicos en la isla.