Apagones y falta de combustible afectan transmisiones de radio y televisión en Ciego de Ávila

Las transmisiones de radio y televisión en la provincia de Ciego de Ávila presentan serias afectaciones desde hace varios días debido a la crisis del Sistema Electroenergético Nacional y la falta de diésel para los grupos electrógenos de emergencia.
Según informó la División Provincial Radiocuba Ciego de Ávila, los problemas impactan tanto a la radio (AM y FM) como a la televisión analógica y digital, al no contar el Centro Transmisor de Televisión y FM con combustible suficiente para garantizar su funcionamiento durante los apagones.
De acuerdo con el post en Facebook de Televisión Avileña, las salidas del aire también afectan a varios municipios, entre ellos Bolivia, Chambas y Florencia, así como al transmisor de Cayo Coco.
La entidad ofreció disculpas a la población por las molestias ocasionadas, en un contexto marcado por apagones prolongados y crecientes dificultades para sostener servicios básicos en la isla.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Energética en Ciego de Ávila
Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué hay apagones prolongados en Ciego de Ávila?
Los apagones en Ciego de Ávila se deben a la crisis del Sistema Electroenergético Nacional, que enfrenta un déficit de generación de electricidad y una falta de combustible para operar los grupos electrógenos de emergencia. Esto ha provocado cortes de electricidad de hasta 20 horas diarias.
¿Cómo afectan los apagones a las transmisiones de radio y televisión en Ciego de Ávila?
Los apagones y la falta de combustible han impactado las transmisiones de radio y televisión en Ciego de Ávila, incluyendo la radio AM y FM, así como la televisión analógica y digital. El Centro Transmisor de Televisión y FM no cuenta con suficiente combustible para operar durante los apagones, lo que interrumpe las transmisiones.
¿Cuál es la situación del suministro de agua en Ciego de Ávila?
El suministro de agua en Ciego de Ávila es inestable, con ciclos de abasto que pueden durar hasta nueve días. Esto se debe a la sequía hidrológica, fallos en el bombeo y una red hidráulica deteriorada. Además, la crisis energética agrava el problema, ya que afecta el funcionamiento de las estaciones de bombeo.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno para enfrentar la crisis energética en Ciego de Ávila?
El gobierno ha priorizado los circuitos eléctricos vinculados a servicios esenciales, como hospitales, durante las pocas horas de disponibilidad eléctrica. Sin embargo, la falta de inversión y la obsolescencia de la infraestructura eléctrica limitan la efectividad de estas medidas. La dependencia de la energía solar es insuficiente para cubrir la demanda nocturna.
