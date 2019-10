Publicado el Miércoles, 23 Octubre, 2019 - 12:04 (GMT-4)

El rapero cubano Al2 El Aldeano ha publicado un video donde le exige al Gobierno de Cuba y las autoridades represoras del Ministerio del Interior que liberen a la activista feminista Nancy Alfaya, detenida de manera arbitraria en el día de ayer.

“Liberen a Nancy Alfaya, de lo contrario les vamos a abrir fight”, dijo el artista cubano a la vez que alegaba que no van a permitir “que asesinen ni desaparezcan a más nadie”.

Aunque no menciona que el mensaje esté dirigido a ninguna persona en particular, al hablar mirando a la cámara y dirigiéndose a alguien en particular, puede entenderse que está enviando un claro mensaje a cualquiera de los dos principales dirigentes que tiene la isla: Raúl castro o Díaz-Canel.

Nancy Alfaya fue detenida por la policía cubana, aparentemente sin motivo alguno, y según varias publicaciones que aparecen en Facebook lleva casi 24 horas sin conocerse su paradero.

La promotora de la campaña #UnidasPorNuestrosDerechos, fue detenida a principios de este mes por agentes de la Seguridad del Estado cubano. Luego de ser liberada contó al mundo que sus mismos represores le propusieron que colaborara con ellos y así su vida puede ser “diferente”.

“Mi respuesta fue que soy una mujer con libertad de conciencia de pensamiento y de acción y mis principios y mis ideas no son negociables”, aseguró en ese momento la activista cubana.

En septiembre también sufrió una detención forzosa para impedirle llevar a cabo una actividad que tenía planificada junto a otra miembro de la Red de Mujeres por la Igualdad.