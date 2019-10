Publicado el Viernes, 25 Octubre, 2019 - 12:21 (GMT-4)

Nelva Ismarays Ortega Tamayo, esposa del opositor cubano José Daniel Ferrer, fue detenida este viernes en el parque Céspedes de Santiago de Cuba mientras protestaba por el encarcelamiento de su pareja.

Un video publicado en su muro de Facebook por Yusnaby Pérez muestra a Ortega Tamayo con sus tres hijos, uno de ellos de apenas cuatro meses, exigiendo una fe de vida de su esposo, de quien hace 24 días que no sabe nada.

“El líder opositor que dirige la organización UNPACU y promueve “Cuba Decide” para el cambio de sistema en la Isla lleva 24 días desaparecido sin que nadie le haya visto. Las autorizadas reconocen que lo tienen preso, pero no dejan que su esposa ni sus hijos sepan dónde o vayan a visitarlo. Se teme que esté gravemente herido”, comentó Pérez.

No ad for you

El video muestra el momento en que varios policías se llevan a Ortega Tamayo con su bebé en brazos. Junto a ella fueron trasladados sus hijos mayores: José Daniel Ferrer Cantillo, de 17 años, y Fátima Victoria Ferrer Cantillo, de 14 años.

“¡Estoy aquí con sus hijos porque no sabemos nada de él, queremos una fe de vida, porque no sabemos nada de él hace 24 días, lo tienen secuestrado. Libertad inmediata, no más miseria, no más hambre!”, gritaba antes de ser conducida.

La última vez que la esposa de José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), pudo verlo en la cárcel, fue el 4 de octubre, tras 72 horas de que las autoridades cubanas lo tuvieran completamente incomunicado. La mujer declaró ese día que lo encontró desmejorado de salud, pero con mucho ánimo y determinación. También dijo que las autoridades no le permitieron darle sus medicinas para los padecimientos crónicos como gastritis y úlcera gastroduodenal.

El pasado 6 de octubre, Ortega Tamayo denunció que varios hombres enviados por la Seguridad del Estado se subieron al techo de su casa. No era la primer vez que sucedía. Unos días antes el propio Ferrer dijo que había visto a "una persona encapuchada" en el techo cerca de los tanques de agua.

El 1 de octubre la policía política asaltó la sede de UNPACU y arrestó a siete de sus integrantes, aunque cuatro de ellos fueron liberados después.