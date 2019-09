Publicado el Viernes, 6 Septiembre, 2019 - 15:30 (GMT-5)

La exmodelo y actriz cubana Haymel de la Vega aseguró en un reciente emisión del programa del conductor Omar Moynelo, De todo con Moynelo, que en la Isla “la gente come muy bien”.

“La gente en Cuba come muy bien. Come arroz, frijoles (...) es la base de la comida cubana”, señaló la artista, graduada del Instituto Superior de Arte (ISA) y antigua celebridad de la casa de modas La Maison.

De la Vega fue invitada por el presentador cubano para narrar la sorprendente transformación física que sufrió cuando llegó a Estados Unidos, hace casi 20 años, y luego cómo recobró su esbelta figura.

Según explicó la habanera, en la década de los 90 del pasado siglo -conocido en Cuba como el Periodo Especial- no existía entre la población el hábito de ir al gimnasio o comer de una forma saludable. Los jóvenes se mantenían delgados por el constante movimiento a través de biciletas, producto de la escasez de transportación pública, o simplemente por caminar.

“Y porque teníamos una vida de comida orgánica, porque en nuestro propio país, allí, las comidas no son inyectadas”, añadió. “Entonces mis hábitos alimenticios continuaron de la misma manera, excepto con la adición de las cosas de aquí”.

Un vez instalada en el sur de la Florida, Haymel notó que su físico comenzó a cambiar paulatinamente. La exmodelo de pasarela llegó a pesar cerca de 300 libras. A la par, fue diagnosticada con diabetes, hígado graso y estaba obligada a dormir con una máquina respiratoria.

“Yo no sufría de nada, uno engorda porque come y come bien. Comes y repites y te gusta la comida que no has probado antes y te gusta la comida con grasa”, detalló.

Todo ello cambió, luego de tomarse una foto el día de su cumpleaños, donde su sobrepeso era demasiado visible. Por tanto, decidió someterse a un baipás gástrico o cirugía de derivación gástrica. Este procedimiento quirúrgico está destinado a tratar pacientes con obesidad mórbida.

A pesar de su impresionante historia de triunfo, las declaraciones de la cubana no podrían estar más alejadas de la triste realidad que se vive en la Isla.

A inicios del pasado mes de marzo, durante una reunión del Consejo de Ministro, el gobernante Miguel Díaz-Canel tuvo que reconocer la escasez de alimentos básicos en el país.

Los huevos, el aceite, el pan, la harina de trigo y el pollo fueron las últimas víctimas del desabastecimiento crónico que sufre Cuba desde hace décadas, donde es usual que escaseen de manera cíclica alimentos como la leche en polvo e incluso la sal.

En los estantes de la red estatal de tiendas también suelen faltar artículos de higiene y aseo como las compresas, el papel sanitario y, más recientemente, las frazadas de piso.