Messi: “No compito para ser el mejor de la historia”

“Yo quiero superarme siempre, no compito con nadie porque no compito para ser el mejor de la historia sino para superarme año tras año, de mejorar lo hecho y seguir ganando”.

El número uno del fútbol mundial, Lionel Messi, ha aclarado que no le interesa ser el mejor jugador de todas las épocas en la entrevista al canal argentino TyC Sports que cita hoy la agencia EFE.

“Siempre que empiezo un año intento ganar todo, de dejar todo cada vez que salgo a la cancha, de dar el máximo para mis compañeros y para mí, nada más”, sostuvo el crack del Barcelona. “No pienso en ser el mejor de la historia, no me cambia nada”.

En la conversación, Messi también compartió criterios en torno a Neymar, el Real Madrid, su pulseada con Cristiano Ronaldo y el inminente Mundial con sede en Rusia.

Acerca del rumorado traspaso de su excompañero brasileño al club merengue, confesó que “sería terrible por lo que significa Ney para el Barcelona. A pesar de la manera en que se fue... Ganó títulos importantes acá. Sería un golpe duro para todos; seguramente sería un golpe grande para todo el barcelonismo”.

Interrogado sobre el Madrid y CR7, el rosarino respondió: “No compito con él (Ronaldo). Me estimula ver al Madrid otra vez en la final de Champions, verlos ganar Liga a ellos o ver a otros equipos campeones, eso me estimula. Yo quiero ser campeón todos los años, quiero ganar cosas colectivas todo los años, no me interesa lo otro. El Madrid tiene algo que lo tienen ellos: que ganan. Jugando mal, ganan; están haciendo un mal partido y lo sacan adelante. A nosotros nos cuesta muchísimo más. Nosotros tenemos que ser muy superiores para ganar”.

Por último, Messi se refirió a las posibilidades de la albiceleste en el Mundial.

“Ganar con la selección sería lo máximo, pero todavía no se me dio. No tenemos ninguna obligación con nadie. Somos los primeros que queremos ser campeones, que queremos ganar. El hecho de haber estado en tres finales y no poder haber sido campeones en ninguna también es un peso que llevamos nosotros. Queremos superar esa barrera”.

Después de apuntar que Argentina “mínimamente merece estar en semifinales por la historia que tiene”, opinó que Brasil es el máximo candidato a la corona (“tienen muy mecanizados todos los movimientos a nivel grupal”), y elogió a España “por los jugadores que posee y por su manera de jugar”.

A seguidas, agregó: “Alemania siempre está ahí y Francia cuenta con muy buenos jugadores, pero por ahí le juega en contra que tiene muchos jóvenes”.