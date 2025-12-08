Candidato a mejor jugador de fútbol americano universitario de EE.UU. tiene ascendencia cubana

Vídeos relacionados:

Mientras se buscan historias que inspiren a miles de cubanos dentro y fuera de la isla, en medio de tanta incertidumbre, el nombre de Fernando Mendoza, un muchacho de 22 años nacido en Miami y nieto de inmigrantes cubanos, empieza a abrirse paso con fuerza en uno de los escenarios más competitivos y exigentes del deporte estadounidense, como es la lucha por el Trofeo Heisman, el reconocimiento más prestigioso para un jugador del fútbol americano universitario.

Su historia, antes que deportiva, es humana. Según contó a CNN, Mendoza creció escuchando a sus abuelos, tres habaneros y un santiaguero, hablar de sacrificios, trabajo duro y la búsqueda de un futuro mejor fuera de Cuba. Esos valores, asegura, lo acompañan cada vez que entra al campo.

“Cuando veo los sacrificios que mis abuelos tuvieron que hacer por mi familia y por mí, se me hace muy fácil cumplir con mis obligaciones en el campo y en las aulas al mismo tiempo”.

Ese arraigo también lo destaca el Daily Express, que recuerda que Mendoza es nieto de cubanos que dejaron la isla “en busca de una vida mejor” y que su identidad cubanoamericana ha sido una fuerza constante en su ascenso deportivo.

El mariscal de campo que sorprendió a Estados Unidos

Hoy, Mendoza es el nombre que domina la conversación del fútbol universitario. El quarterback de la Universidad de Indiana ha guiado a los Hoosiers a una temporada histórica, con victorias que jamás habían conseguido y un rendimiento que lo coloca como uno de los favoritos al Heisman.

CNN detalló que en el triunfo por 30-20 ante Oregon, el primero de su universidad contra un Top 3 como visitante, completó 20 de 31 pases y lanzó el touchdown decisivo a pesar de una intercepción previa que casi les cuesta el partido.

Lo más leído hoy:

Con más de 1,900 yardas, 24 pases de anotación y apenas tres intercepciones en la primera mitad de temporada, Mendoza se ha convertido en el corazón de un equipo que sorprendió al país al ganar sus primeros ocho partidos y alcanzar su mejor ranking histórico.

Su competencia no es menor para el Heisman, donde también compiten Ty Simpson (Alabama), Julian Sayin (Ohio State), Marcel Reed (Texas A&M) y Diego Pavía (Vanderbilt) también pujan por el Heisman. De ganarlo, Mendoza sería el primer jugador en la historia de Indiana en conseguirlo y apenas el segundo de origen latino desde 1970.

Cuba en el corazón, pero la mirada en el futuro

A pesar de la fama repentina, Mendoza asegura que su clave ha sido mantenerse lejos del ruido. En declaraciones a CNN, reveló que eliminó casi todas sus redes sociales para enfocarse solo en su familia, entrenadores y compañeros. “Mi objetivo es siempre estar con hambre de más, tener la mentalidad de cazador”, dijo.

El Daily Express señala que esa disciplina también lo ha convertido en símbolo de una comunidad. Mendoza quiere demostrar que los jóvenes de raíces cubanas pueden brillar en deportes más allá del béisbol o el boxeo. “Podemos jugar fútbol americano y cualquier otra disciplina que queramos”, afirmó.

Una promesa para la NFL… y para la comunidad cubana

Su nombre ya suena en los círculos de la NFL. Reclutadores lo ven como un talento con potencial profesional, admirado por su ética de trabajo y su crecimiento meteórico. Su entrenador, Curt Cignetti, dijo a CNN que nunca había visto a un jugador tan entregado.

“Siempre está aquí. Ve videos después del entrenamiento, repasa jugadas, nunca había visto a nadie involucrarse así”.

Pero Mendoza no solo destaca en el deporte. Ya obtuvo un título en administración de empresas y cursa estudios de negocios, además de haber realizado pasantías en firmas financieras. Un camino doble, académico y deportivo, marcado por la constancia que aprendió en casa.

La historia de Fernando Mendoza es, al final, la historia de muchos cubanos que cargan una herencia de lucha, dejan atrás lo conocido y trabajan sin descanso para abrirse paso. Hoy, ese apellido tan familiar avanza entre los gigantes del fútbol americano, recordando que el talento cubano, dentro y fuera de la isla, sigue buscando espacio para brillar.