Jennifer Lopez da un adelanto del videoclip de "Dinero"

Jeniffer Lopez primero quería el anillo y ahora pide dinero. La diva del Bronx ha subido un adelanto de lo que será el videoclip del nuevo sencillo de la artista.

La colaboración con Cardi B y DJ Khaled fue estrenada en los Billboards el pasado 20 de mayo con un espectacular performance.

Filmado en blanco y negro, el clip oficial, por su parte, muestra a una Jlo con un atendo deportivo con el que se marca una espectacular coreografía.

Easte jueves 24 saldrá el vídeo completo y sus fans están impacientes. De hecho, le han dejado a la rubia más de medio millón de reproducciones.

"Dinero" es el tercer sencillo de su nuevo álbum, tras 'El Anillo' y 'Us', que aún no tiene fecha de estreno.

El tema está interpretado en su mayoría en inglés, pero incluye frases en español como "If you ain’t getting no pesos, ¿qué estás haciendo? /Stack it up like legos, quiero dinero".

Jlo y Cardi B tienen una magnífica relación, de hecho, hace unas semanas Cardi B se confesó en Instagram como muy fan del nuevo tema de Jennifer Lopez, "El anillo", al punto de no poder contenerse y se grabarse cantando lo nuevo de Lopez, que "le encanta".