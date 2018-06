Alejandro Castro Espín pidió a Obama que le entregara la Base Naval de Guantánamo con los presos dentro

El coronel Alejandro Castro Espín ―quien presidió la delegación cubana durante las negociaciones con el Gobierno de Barack Obama― habría sugerido que Estados Unidos le entregara a Cuba la Base Naval de Guántanamo, incluso con los presos dentro. La revelación ha sido hecha por recientemente Ben Rhodes en su libro “El mundo como es” (The world at it is).

Rhodes fue viceasesor de Seguridad Nacional para Comunicaciones Estratégicas y Redacción de Discursos y uno de los principales artífices de esas negociaciones secretas, y su libro, que salió a la venta la pasada semana, ha revelado algunos entresijos de la política exterior del gobierno de Barack Obama.

Barack Obama y Ben Rhodes (Flickr/Obama White House)

The Washington Post ha reseñado el libro y destaca que, según lo indicado por Rhodes, Castro Espín habría dicho durante las negociaciones que “Cuba es muy buena para mantener a la gente presa en condiciones de seguridad”, argumento que habría esgrimido para favorecer una entrega de la Base con los presos dentro.

Según Rhodes, la propuesta de Castro Espín acabó siendo rechazada por Obama, quien no estuvo de acuerdo con esa solución al diferendo sobre la Base Naval de Guantánamo.

Aunque el Gobierno cubano nunca ha reconocido que Alejandro Castro Espín formara parte del equipo que negoció con la Administración Obama el deshielo entre ambos países, las declaraciones de Ben Rhodes en su libro indican lo contrario.

A ello se suma también el hecho de Castro Espín fue una de las pocas personas que, por la parte cubana, estuvo presente durante el encuentro que sostuvieron Raúl Castro y Barack Obama en 2015, durante la VII Cumbre de las Américas, celebrada en Panamá.

Aunque durante mucho tiempo la mayoría de los analistas pensaba que Alejandro Castro Espín era el hombre más poderoso en Cuba después de Fidel y Raúl, y que estaba llamado a convertirse en sucesor de su padre, no acabo siendo presidenciable, algo que quedó evidenciado desde que su nombre no apareció en el listado de los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional, pues ser diputado es requisito indispensable para ser presidente en la Isla.

Pese a su importancia en la dirección del país, su imagen siempre ha figurado tras bambalinas y en el libro de Rhodes es, según lo indicado por el citado medio, descrito como "un hombre misterio".

Hace apenas un mes, Martí Noticias sacaba a la luz el papel que Alejandro Castro Espín estaría teniendo también en la revitalizada alianza Cuba-Rusia. Durante cuatro años consecutivos, Castro Espín habría visitado Rusia para tratar temas de seguridad y defensa nacional, según apuntaba un investigador entrevistado por el citado medio.

Hasta ahora Castro Espín encabezaba la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional, una entidad supervisora de los organismos centrales que responde al Presidente del Consejo de Estado y Ministros. Sin embargo, en el mes de marzo de este año se dio a conocer que esa Comisión habría sido desmantelada, es decir, justo antes de que su padre, Raúl Castro, abandonara la presidencia del país, en el pasado mes de abril.