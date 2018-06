Donal Duarte todavía espera una respuesta

Varias semanas y muchos comentarios después de que viviera su primer capítulo, el caso Donal Duarte continúa sin una solución definitiva.

El veterano antesalista pinareño fue apartado de la preselección de los Vegueros con vistas al venidero campeonato doméstico, señalado por no intervenir en la Serie Provincial. Entonces Duarte elevó una apelación que sigue sin respuesta.

“La reclamación mía lleva más de dos meses en La Habana y todavía no me han contestado”, apunta vía telefónica el hasta ahora capitán de la novena verde. “Ya yo fui al INDER Nacional y además he llamado allí en varias ocasiones, pero nunca he recibido una respuesta concreta sobre el caso”.

Según el ‘12’, el hecho de que su nombre no aparezca en ninguna de las prenóminas anunciadas no es óbice para que pueda participar exitosamente en el evento cuya inauguración está prevista para agosto.

“Es verdad que de momento no estoy en ninguna preselección –señala-, pero si me liberan pronto creo que aún tendría tiempo para alcanzar la forma deportiva y podría jugar con cualquier equipo que no sea Pinar del Río”.